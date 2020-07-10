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Украина должна окружить себя базами НАТО по всему периметру

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Общество
1,0 т.
Украина должна окружить себя базами НАТО по всему периметру

Базы НАТО. ua.news

Сам себе режиссер.

Чаще всего тревожно оттого, что ты не знаешь, что тебя ждет. Кто-то этого знать не хочет, а я люблю знать. Чтобы влиять и чтобы участвовать.

Ведь разве интересно вращаться в чужой системе координат, вместо того, чтобы выстроить собственную? Понятно, что кому-то же надо и это делать, но тут уже роль каждый из нас выбирает самостоятельно.

Вот шестой президент наш выбрал чужую систему. А строит ее для него некто за кулисами. И не один, насколько я понимаю. Далее у нас идут "представители новой власти", но живут и действуют они по-старому. И мне абсолютно все равно, что им очень хочется получить обещанную сумму или должность за то, чтобы Украину сделать губернией. Ведь это не мои проблемы, не так ли? И не ваши. Это проблемы ермаков или медведчуков, у которых амбиции как у амебы – всего лишь быть вторым. Или третьим. Но тот же Аксенов, сдав Крым россиянам, даже не десятый – он за пределами определенной черты, так сказать, сторожит парашу (сорри).

Бойко, ездящий на поклон – тоже не первый. Вообще когда-то мне сказал мальчик из силового ведомства – "у нас новый начальник себе хочет плитку итальянскую купить, домой. Поэтому мы вынуждены для него эти деньги собирать. Ну, и себе заодно..." Так вот, все наши коллаборанты с их итальянской плиткой - это вообще за пределами нужд государства Украина. Они подчиняют наше будущее, нашу безопасность своим мелким хотелкам. Сына в Лондоне выучить, Путину поклониться, стоя в третьем ряду с конца (если повезет), отщипнуть от большого, но безвкусного пирога, в котором начинки становится все меньше и меньше...

Но ведь это не должно нас так волновать? Чего там хочет Зе, или Е, или Пу, если у нас с вами цели другие?

Так вот, будет понятнее, куда идти, если некоторые процессы будут структурированы:

1. Однозначно не эта власть.

2. Однозначно НАТО. И базы. Базы по периметру – там, где нужно, НАТО. Там, где важно – наши. Там, где не нужно и не важно – ток и крокодилы. Крокодилами могут быть только проверенные крокодилы, со знанием истории, боевой подготовкой и чистой репутацией, проверенной по базе Миротворца.

3. Устойчивая коалиция – это, пожалуй, один из самых важных моментов. Потому что даже, казалось, свои нет-нет да и вспомнят про свои личные нужды. Но если твое личное не совпадает с важным для всех, то тогда ты скатываешься на пузе в небытие. Либо ты идешь во власть за итальянской плиткой, либо за тем, чтобы эту самую страну взять и вывести на более высокий уровень. Только тогда ты будешь первым, а не в третьем ряду с конца.

4. Жать по всем фронтам. Где-то – бить, можно ракетами Нептун. Можно хлесткой дипломатией. Можно с азартом, как делают наши пацаны, прошедшие активные бои на фронте.

5. А дальше наблюдать за тушкой агрессора, которая разлагается и воняет. Часть ее успел отхватить китайский крокодил, а еще часть – никому не нужна. Просто потому, что это всегда была ложь, что кто-то на них нападет. Никому это не было интересно.

И еще. В данном действе хорошо быть зрителем, конечно. А режиссером – как вам предложение?

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Источник:Facebook Олени Кудренко
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