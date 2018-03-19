"Украина – братский народ": генерал пояснил смысл слов Путина

В Украине по-прежнему имеется немалое количество граждан, являющихся сторонниками идеи "русского мира".

Чтобы предотвратить распространение этой идеи в стране, а также избежать негативных последствий, руководство Украины должно предпринимать специальные меры, - заявил в комментарии "Обозревателю" экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Отвечая на вопрос о том, не является ли новое заявление президента России Владимира Путина об украинцах как о "братском народе" указанием на реанимацию идеи "русского мира", генерал признал: "Идея русского мира в Украине имеет свою аудиторию".

В этом контексте он вспомнил о многочисленных гражданах Украины, работающих в России, а также об украинских бизнесменах, ведущих бизнес на территории страны-агрессора. "С одной стороны, мы говорим о приватизации государственных предприятий, а с другой, из-за мелких сделок все это оказывается в руках российских олигархов", - заметил Скипальский.

Отвечая на вопрос "Обозревателя", как предотвратить распространение идеи "русского мира" в Украине, генерал указал на два фактора. По его мнению, во-первых, Украине необходимо противодействовать подобным попыткам "в рамках цивилизованных норм и правил обращения со страной-агрессором". В этом контексте он напомнил о решении Министерства внутренних дел запретить голосование граждан РФ на президентских выборах России в посольствах и консульствах РФ, расположенных на территории Украины.

Он подчеркнул: "Эта позиция Украины, на мой взгляд, является эффективной и принципиальной. Мир поддержал ее, и Россия заткнулась, когда пятая колонна не смогла проголосовать в Украине и дать пищу российским киселевым и соловьевым, чтобы те могли показать, как много в Украине сторонников Путина".

"Во-вторых, риторика украинской власти должна подтверждаться практическими делами. Нам необходимо показывать собственные достижения – не декларативно, а реально", - убежден генерал.

Как писал "Обозреватель", на брифинге в своем избирательном штабе Путин заявил: "Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".