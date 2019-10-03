"Угроза третьего Майдана": международник назвал ключевую ошибку Зеленского

Если в новом законе об особом статусе Донбасса будут внесены пункты, которые напрямую свидетельствуют о сдаче национальных интересов, есть реальные шансы, что протесты перерастут в третий Майдан.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил политолог-международник Максим Яли, который отметил, что к нынешним митингам на Майдане и под ОП привело отсутствие коммуникации между командой президента Владимира Зеленского с общественностью.

Владимир Зеленский

"Не способность власти коммуницировать с обществом, разъяснить, что зрады не было – это их ключевая ошибка. Ведь по сути ничего страшного еще не подписали, а опубликованный у Кучмы текст с его подписью никакой юридической силы не имеет. И здесь они должны сделать выводы. Но если имплементируя в украинские законы эту "формулу" и прописывая особый статус будет обнаружена зрада, сдача национальных интересов, тогда есть реальные шансы, что протесты перерастут в Майдан-3", – заявил он.

Вместе с тем Яли отметил, что пока рейтинги Зеленского бьют исторический максимум, шансы на начало третьего Майдана довольно низки, хотя сама ситуация негативно скажется уровне доверия к президенту.

Протест под ОП, 1 октября

"То, что это негативно скажется на рейтинге, это однозначно, так как за Зеленского голосовали не только условные сторонники "русского мира", но и большое количество патриотов. У них уже очевидно будет разочарование, но, кардинально это не повлияет", – говорит международник.

К тому же Яли все же выразил надежду на то Зеленский услышит активную часть общества, и четко сформулирует те красные линии, о которых он сам говорил, и разъяснит обществу. А какие эти красные линии, украинцы ему уже подсказали.

"Если он умный политик, и у него не возникло головокружение от успехов, на что есть серьезные опасения, тогда он должен принять это во внимание и помнить об этих красных линиях на грядущих встречах в "нормандском формате", где возможно будут приниматься решения, которые будут иметь больший вес, чем письмо Кучмы к Сайдику", – сказал политолог-международник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

1 октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера";

Президент Зеленский уже вечером во вторник на брифинге подчеркнул : предусмотренные этой "формуле" местные выборы в ОРДЛО состоятся не раньше, чем Россия выведет войска с оккупированной части Донбасса - впрочем, не объяснил механизмов, с помощью которых это будет сделано;

Информация о согласовании "формулы Штайнмайера" в Минске вызвала широкое общественное недовольство и вывела людей на Майдан с требованием "прекратить капитуляцию".

Возможное проведение выборов в ОРДЛО до возвращения Украиной контроля за границей, вывода российских войск с Донбасса и разоружения незаконных вооруженных формирований раскритиковали ряд политиков. В частности, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал намерения имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство "реализацией российского сценария на Донбассе".

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