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31 октября • обновлено в 12:23
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Ударит -8: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.6т Читать материал на украинском

В Украине из-за действия антициклона Ольденбургия в пятницу, 1 ноября, ожидается сухая, но холодная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Температура воздуха достигнет +3…+8 градусов днем, а ночью -2…-8 градусов.

"Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8…+14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", – сообщила Диденко.

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Ударит -8: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1 ноября в Киеве будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов. В субботу уже до +8, а в воскресенье – дождь, ветер и 12 градусов.

"На следующей неделе может разогнаться даже до 16 градусов!" – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на ноябрь.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
природа дождалась разрешение дании и ...))
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