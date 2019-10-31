Ударит -8: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине из-за действия антициклона Ольденбургия в пятницу, 1 ноября, ожидается сухая, но холодная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Температура воздуха достигнет +3…+8 градусов днем, а ночью -2…-8 градусов.

"Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8…+14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", – сообщила Диденко.

1 ноября в Киеве будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов. В субботу уже до +8, а в воскресенье – дождь, ветер и 12 градусов.

"На следующей неделе может разогнаться даже до 16 градусов!" – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на ноябрь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!