Ударит -8: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине из-за действия антициклона Ольденбургия в пятницу, 1 ноября, ожидается сухая, но холодная погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Температура воздуха достигнет +3…+8 градусов днем, а ночью -2…-8 градусов.
"Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8…+14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", – сообщила Диденко.
1 ноября в Киеве будет сухо и холодно, днем не выше +6 градусов. В субботу уже до +8, а в воскресенье – дождь, ветер и 12 градусов.
"На следующей неделе может разогнаться даже до 16 градусов!" – сообщила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на ноябрь.
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