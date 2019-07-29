Убийство Гандзюк: отец активистки встретился с Зеленским

Виктор Гандзюк, отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, проводил встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом мужчина рассказал в интервью ВВС. "Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу, она была обнадеживающей", - рассказал он.

"У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - добавил Гандзюк.

Отец Екатерины Гандзюк bbc.com

Как писал OBOZREVATEL:

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