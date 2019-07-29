Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Убийство Гандзюк: отец активистки встретился с Зеленским

1.1т Читать материал на украинском

Виктор Гандзюк, отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, проводил встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом мужчина рассказал в интервью ВВС. "Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу, она была обнадеживающей", - рассказал он.

"У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - добавил Гандзюк.

Новости
"Неделями была распята": отец Гандзюк рассказал шокирующие детали о предсмертных муках активистки

Отец Екатерины Гандзюк

Отец Екатерины Гандзюк

bbc.com

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина Херсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel