Савченко на комітеті фактично пообіцяла повторити 83-денне голодування в українській в‘язниці, якщо її туди посадять. Попри всю патетику, це реальний шантаж і неготовність відповідати за власну позицію. Адже вона неодноразово проговорює про загальнонародне бажання вчинити військовий переворот. Але щодо себе, та свої дії по організації цього перевороту, то тут вона називає їх "створенням сюрреалізму", тобто жартом. Савченко втягує країну в паралельну реальність, де за публічним зізнанням в підготовці злочину не слідує покарання, тому що "аби не було гірше".

Таким чином здійснюється прецедент, що такі дії можливі і безкарні. Це якби вбивцю не саджали тільки тому, що "він не хотів вбивати". Савченко неодноразово говорила, що хотіла стати прикладом. Це її зоряний час. Можливо більш зоряний, ніж перфоменси в російській в‘язниці. Тому що вона намагається провести паралель між путінським судилищем і українським судом. І тут нам треба пам‘ятати, що Україна не Росія. І обирати правосуддя, а не "політичну доцільність".