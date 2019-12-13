"Трезво и ответственно": Епифаний озвучил планы ПЦУ на 2020 год

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что в 2020 году в ПЦУ не планируется масштабных изменений для украинских верующих .

По его словам, принимать кардинальные решения в нынешнее время довольно сложно. Об этом митрополит сообщил в интервью ТСН.

"Можно сказать, будут постепенные, плановые вещи. Потому что кардинально менять в православии очень сложно. И мы увидели это наглядно в течение последнего года. Мы начали воплощать определенные реформы, но очень медленно и спокойно. И то есть определенное сопротивление. Если мы вспомним даже относительно платков. Мое первое заявление, которое до этого времени обсуждается в большинстве положительно, но есть и те, которые не воспринимают даже таких элементарных вещей. На последнем заседании Священного Синода мы приняли определенные несущественные изменения – это и в Божественной литургии, и в отношении архиерейского служения", – поделился рассуждениями он.

Епифаний ПЦУ

Также Епифаний подчеркнул, что нужно мудро, трезво и ответственно воплощать новые реформы.

"Потому что наш противник не спит и ждет только определенных поводов. Могут быть хорошие вещи, но они используют их против нас. Мы сейчас видим это на основе изменения календаря. Календарный вопрос, который на первый взгляд, не является таким сложным. Потому что все понимают, что дата не является некой догмой. Но что мы видим – мы видим, что есть сопротивление. А особенно сопротивление со стороны наших собратьев, которые обвиняют нас в определенных вещах. Поэтому мы готовы, но это вопрос еще не актуален", – заметил он.

По словам предстоятеля ПЦУ, сейчас нужно работать над просвещением. Объяснять людям, чтобы они поняли.

"Потому что очень часто человек может быть против, даже не понимая, почему он против. Когда ему объяснят просто и доступно, он говорит: "Я просто не понимал". И поэтому наша задача сейчас людям объяснять перед тем, как вводить определенные изменения. Даже когда перемены к лучшему, перемены положительные, нужно время. И так проходит год, и в следующем году мы также будем настойчиво работать, укреплять наши позиции, и делать все для того, чтобы каждый православный украинец, который стремится быть в ПЦУ, чувствовал себя здесь духовно уютно и всегда получал ответы на те вопросы, которые его будут беспокоить", – резюмировал Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний рассказал, чем занимается в течение дня. Он отметил, что его рабочий день может начинаться с 9 часов утра и заканчиваться в 9 часов вечера

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