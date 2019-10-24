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24 октября • обновлено в 06:00
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Тепло отступает: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

1.1т Читать материал на украинском

Погода в Украине в четверг, 24 октября, ожидается все еще довольно теплой. Осадков не предвидится.

Утром страну окутает осенний туман. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее всего в этот день будет на Закарпатье – до +24 градусов. В центре прохладнее – до +19. На востоке Украины ожидается +16…+18 градусов, без осадков. На юге страны +17…+19 градусов.

Новости
Тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на 24 октября от ObozTV

В Киеве 24 октября +17…+19 градусов, сухо и солнечно.

Тепло отступает: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик удивил прогнозом погоды на ноябрь. В Украине выпадет снег, будут идти дожди и ожидается новая волна потепления.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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