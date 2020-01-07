"Святой боже не поможет": украинец, живущий в Австралии, раскрыл правду о пожарах

В Австралии, что сейчас охвачена лесными пожарами, бытовая жизнь граждан практически не изменилась.

Как рассказал в Facebook украинец Игорь Зацаревный, который проживает в Сиднее, огнем охвачено лишь около двух процентов страны, а на остальной части государства "жизнь идет точно также, как и до пожаров".

Он призвал не верить всем сообщениям СМИ, что пишут: "катастрофа", "все горит", "мало, кто уцелел".

"Любое СМИ заинтересовано в сенсационной новости. Никто не напишет, что пожары есть, но 98% территории живет обычной жизнью. Тоже касается любых постов целью которых является исключительно поднять популярность автора через перепост, ругательства, количество срача в комментариях. И реальное положение вещей скрывается под тоннами хайпа", – отметил Зацаревный.

Украинец пояснил, что в пожаре пострадало лишь 2% страны, но остальная часть страны осталась нетронутой.

"Да, там где дома находились непосредственно на пути пожара (1-5 км от пожара) – там ад. Но определенные участки пожарные гасят и все обходится. Да, многие, если не все страшные фото и видео, что есть в интернет и СМИ, это правда. Но опять – это все фото с локальных точек. На расстоянии от пожара жизнь не изменилось. На собственном примере – ближайшие пожары от моего района Сиднея были около 10 км. Их мгновенно потушили. Те пожара, где "святой боже не поможет", находятся за 150-200 км. Жизнь продолжается, так же как и до пожаров. Люди работают, отдохают, развлекаются", – рассказал он.

Пожары в Австралии

Зацаревный добавил, что большую помощь в борьбе со стихией предоставляют волонтеры. А пожарные в Австралии и вовсе считаются "святыми, на которых молятся".

"Одной из причин нынешних событий считается запрет превентивных контролируемых пожаров с подачи зеленых (что их не слышно сейчас вообще). В результате то, что могло бы быть оцеплено пожарными и подожжено за полдня до сильного ливня просто накопилось за пару лет и имеем 20-30 см почти пороха на площади с пару Украин", – подчеркнул он.

Зацаревный подытожил, что пожары в Австралии это часть естественного цикла и определенные растения за годы эволюции просто приспособились и нуждаются в пожарах, без которых их семена не раскроются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

Из-за жестокой стихии уже погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

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