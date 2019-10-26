'Готовим керосиновые лампы': отопительный сезон в Украине под угрозой

Из Украины уходит "бабье лето", в связи с чем украинцы вспомнили о начале отопительного сезона, который официально должен был стартовать еще 15 октября. Но из-за аномально теплой погоды, к отоплению начали подключать только объекты социальной сферы, и то по заявке.

По состоянию на 25 октября, тепло в квартиры начали подавать в 12 областях. Чиновники уверяют, что никаких проблем с отопительным сезоном в 2019/2020 году не будет, но все же некоторые осложнения есть. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В 12 областях Украины начался отопительный сезон.

С 25 октября тепло стали подавать и в Киеве.

В трех городах есть проблемы с подключением.

Власти обещают не допустить срыва отопительного сезона.

Старт отопительного сезона в Украине

Официально подавать тепло украинцам должны были еще с 15 октября, но в связи с достаточно теплой погодой, подачу отложили. Как известно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов.

Впрочем, объекты социальной сферы начали подключать раньше, например, в больницах Ивано-Франковска тепло пустили еще 4 октября, после начали отапливать почти все учебные заведения.

"Забавник"

С 7 октября тепло в больницах, садиках и школах пустили в Тернополе, Луцке, Ковеле и Черкассах. Наихудшая ситуация пока соблюдается во Львовской, Черновицкой и Херсонской областях, там, по состоянию на 25 октября тепло не дали даже в больницах.

Неутешительными есть показатели по Волынской и Одесской областях, там пока удалось подключить очень малое количество объектов социальной сферы.

По информации областных и Киевской городской государственных администраций по состоянию на 25 октября отопительный период начато в 23 областях и городе Киев. Жилые дома отапливаются в 13 областях. Наиболее тепло сейчас в Ивано-Франковской и Винницкой областях, там подключено уже более половины жилых домов.

Минрегион

Где есть проблемы

А проблемы есть у трех городов – это Новый Раздол и Новояровск во Львовской области, и многострадальная Смела в Черкасской области.

В первых двух городах причиной опоздания с подачей тепла называют неудовлетворительную работу управляющей компании, которая не может запустить местные ТЭЦ. Из-за задержки зарплат тепловикам котельной могут и не запустить.

Ранее глава областной администрации Маркиян Мальский рассказал, что ситуацию контролируют и планируют выделить дополнительные средства на запуск ТЭЦ. Но пока ситуация остается без изменений.

Более того, в пятницу, 25 октября, стало известно, что мэр Нового Раздола подал в отставку. Вместе с ним ушел и его первый заместитель.

Депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк, который сообщил эту новость, считает, что все это связано с проблемами на Новороздольской ТЭЦ.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали во отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без руля. Лично только общался со господином Мелешко, который подтвердил эту информацию. Ситуация требует немедленной реакции. Мы должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе до критической деления", – написал Гирняк.

Отметим, что 18 октября в Верховной Раде ситуацию в Новом Роздоле признали чрезвычайной.

Что касается Смелы, то в 70-тысячном городе уже третий год подряд срывается начало отопительного сезона. В прошлом году отопление подали лишь 17 ноября, и то после вмешательства в чрезвычайную ситуацию тогдашнего президента Петра Порошенко.

Проблемы с теплоснабжением возникли из-за многомиллионных долгов газопоставщикам. Эти деньги до сих пор не возвращены, средств на погашение долга в бюджете города нет. В такой печальной ситуации жители Смелы оказались из-за частной компании "Смелаэнергоинвест", которая 8 лет была монополистом по поставке тепла в городе. Но, как оказалось, все эти годы частник накапливал долги перед "Нафтогазом", сума долга составила около 64 млн грн.

Какая ситуация по Украине

По сообщению "Нафтогаза", по состоянию на 25 октября, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 21 миллиард кубических метров. Это более чем на 4,4 миллиардов кубических метров превышает прошлогодний показатель, и являются рекордными за последние десять лет.

По мнению энергетических экспертов, такого объема вполне может хватить до окончания отопительного сезона.

Но одних запасов газа оказывается недостаточного, для того, чтобы отопительный сезон прошел без эксцессов. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, есть ряд причин, которые могут создать проблемы с подачей тепла в дома украинцев.

"Проблем очень много, прежде всего это касается низких запасов угля. Во-вторых, низкий тариф для атомной генерации. На протяжении многих лет это приводит к тому, что есть высокие риски технических неполадок, и того, что блоки могут быть выведены из строя в зимний период", – сказал он.

Следующая проблема, которую видит Омельченко – это прекращение транзита российского газа с 1 января 2020 года. Энергетический эксперт отмечает, что тогда украинская газотранспортная система будет работать во внепроектном режиме, что может привести к серьезным рискам в отдельных городах и районах.

"Подробности"

"Еще один серьезный риск – это огромные долги, которые сейчас составляют более 30 млрд гривен. Государственные шахты также находятся в ужасном состоянии. Есть неясность с "Укрэнерго", его управление не является достаточно прозрачным, снова задействуют нерыночные схемы. И НКРЭ у нас висит в воздухе, поскольку там уволилось два члена, и состав регулятора по сути нелегитимен", – пояснил он.

Омельченко сомневается в способности действующего правительства справляться с вышеупомянутыми проблемами, поэтому ситуация будет становиться хуже с каждым годом.

"У нашего правительства не хватает ни компетенции, ни знаний, ни управленческих механизмов, чтобы решать серьезные вопросы. Пока мы идем по тем старым запасам, которые мы еще имеем из предыдущих периодов. Но если ничего не делать, если будет продолжаться деградация государственного управления, то в конце концов мы придем к ситуации, когда придется переходить на керосиновые лампы", – подытожил ситуацию энергетический эксперт.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал