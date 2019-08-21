"Станет легче дышать": синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается порывистый, сильный ветер. На юге, востоке и в центральных регинох будет жарко: температура достигнет +30...+35 градусов, на севере будет прохладнее – до +25...+29, на западе – не более +23...+28 градусов.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, антициклон Corina и циклоничность будут "противостоять" вблизи Каспийского моря, что создаст условия для сильного ветра.

"Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, и поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер", – написала Диденко.

Погода в Украине Depo Дніпро

Она порекомендовала украинцам обратить на это внимание при парковке автомобилей, а также избегать пребывания под старыми большими деревьями.

"Жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей: +30...+35 градусов! На западе воздух в четверг (22 августа. – Ред.) станет значительно свежее, +23...+28 градусов. Также ослабнет жара в северных областях, там ожидается +25...+29 градусов", – добавила синоптик.

По ее словам, на территории страны не будет идти дождь, локальные осадки вероятные "вокруг" Карпат и на северо-востоке.

"В Киеве, который относится к северной части Украины, также завтра станет легче дышать, в течение дня предполагается +26...+28 градусов. Солнечно, сухо", – написала Диденко.

Она добавила, что до конца недели, в День Государственного Флага Украины и День Независимости, в столице будет солнечно, столбики термометров достигнут не более +25...+28 градусов.

"Достаньте свою любимую вышиванку, подумайте, кому подарить на праздник, вдруг у кого нет. Кому из льна с длинным рукавом, кому из батиста, в зависимости от синоптической ситуации вашей местности и максимальной температуры воздуха", – подытожила синоптик.

Карта с погодой на 22 августа Facebook Натальи Диденко

Карта с погодой на 22 августа Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября украинцев ожидает теплая и сухая погода, однако синоптики советуют воспользоваться солнечными днями по максимуму, потому что "бабье лето" продлится недолго.

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