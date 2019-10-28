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28 октября • обновлено в 08:00
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Стало известно, как накажут хор Веревки за Гонтареву

1.9т Читать материал на украинском

Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки не будут наказывать за песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода". Министр добавил, что об административном наказании с его стороны речь не идет.

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"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", – подчеркнул он.

Бородянский добавил, что существует необходимость управления госсредствами и государственными расходами в сфере культуры.

Валерия Гонтарева и хор Веревки

Валерия Гонтарева и хор Веревки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородянский попросил прощения у Гонтаревой за скандальную песню.

Также руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец сделал заявление, оправдываясь за выступление на "Квартале". Также он озвучил сумму гонорара за выступление.

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Персоны
Валерия Гонтарева Владимир Бородянский
Место
Украина
Тег
Хор Веревки
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