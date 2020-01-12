Так, друзья — сегодня будет пост о том, как все "советские достижения промышленности" были построены с помощью рабского труда. В лживом советском гимне СССРесть такие строки — "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь, да здравствует созданный волей народов великий могучий Советский Союз". Что самое смешное — гимн описывает реальность с точностью до наоборот, причём проговаривается ровно о тех вещах, которые тревожили советские власти больше всего. Это напоминает анекдот, в котором милиционер останавливает человека, чтобы спросить у того, который час, а тот ему отвечает — "да что вы пристали, не грабил я вчера никакой магазин на улице Садовой!", - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На самом деле Советский Союз не был никаким "нерушимым" (что показало время), сплотила его великая Русь далеко не навеки, создан он был вовсе не "волей народов" — а волей десятка коммунистических заправил, дорвавшихся до власти. И, разумеется — не был он никаким "великим и могучим".

Советские пропагандистские газеты, а позже радио и телевидение, круглыми сутками рассказывали о советских якобы успехах — чугуна выплавляется всё больше, поля колосятся всё шире, спутники летают всё выше, а бык-стахановец по имени Борька вчера за смену покрыл аж десять коров, перевыполнив столь ударным трудом план вперёд на полгода. А о людях говорили редко.

И это было неспроста — если заглянуть за пропагандистскую ширму, то окажется, что все достижения СССР базируются на самом настоящем рабском труде, который в том или ином виде использовался всю историю СССР. И особенно сильно это было заметно в сталинские годы — фактически, все достижения "того самого настоящего СССР" были созданы рабами, которые не имели никаких прав и жили при самом настоящем крепостном праве.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР использовался рабский труд.

Как рабство было закреплено законодательно.

Для начала немного о том, как вообще начала формироваться система советского трудового рабства. Началось это в 1924 году — когда умер Вечно живой дед, и к власти вскоре пришёл Великий языковед и мелиоратор. К этому времени уже схлынула первая эйфория от Октябрьского переворота, и до людей постепенно стало доходить, что получили-то они в итоге вовсе не то, за что боролись — отчасти именно поэтому все большевики "первой волны" (кто вступил в партию ещё до 1917 года и участвовал в перевороте) были при Сталине расстреляны — их выкашивали целыми подъездами, забирая в одну ночь жильцов всех квартир "новых большевистских домов, построенных в стиле конструктивизм".

До 1 сентября 1931 года в СССР действовала ещё старая трудовая система, в которой было два вида графиков — непрерывный или же пятидневная рабочая неделя. И в первом, и во втором случае трудящемуся были гарантированы 72 выходных дня в году. Однако далее всё начало меняться — была установлена шестидневная неделя, урезано число выходных, а женщин стали направлять на тяжёлые работы наравне с мужчинами.

Дальше — больше. В 1940 году лично Сталиным подписывается указ о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю, а также вводилась уголовная ответственность за самовольный уход с работы, опоздания и прогулы. Увольнения за прогулы отменялись — отныне прогульщика приговаривали к исправительным работам сроком на шесть месяцев, обычно на том же рабочем месте. Во время "исправительных работ" с работника удерживалась часть зарплаты — обычно и так небольшой. Денег хватало, фактически, лишь на самые простые продукты — чтобы не сдохнуть с голоду.

Также людям запретили самовольно увольняться с работы — для этого нужно было получить "разрешение" от начальства, а если человек уходил самовольно или как-то иначе протестовал — то его отправляли за колючую проволоку в "трудовые лагеря" (в ГУЛАГ). Добавьте к этому то, что обычные рабочие в СССР жили чаще всего в коммуналках либо в комнате в деревянном бараке — и вы увидите, что людей в СССР держали на правах самых настоящих рабов. В нищете и без права самостоятельно выбирать свою дорогу в жизни.

Дальстрой. Рабы сталинских концлагерей.

В том же 1931 году, в котором Сталин отменил старую трудовую советскую систему, была образована преступная организация под названием Дальстрой. Дальстрой занимался тем, за что Нюрнберский процесс осуждал нацистских преступников — использовал принудительный труд заключённых лагерей, которые должны были "ударно трудиться" на стройках Родины. Дальстрой подчинялся напрямую НКВД, а практически все его руководители были выходцами из среды "госбезопасности".

Дальстрой гнал заключённых концлагерей на освоение северных необжитых районов РСФСР, в которых нередко находились полезные ископаемые. В невероятно тяжёлых северных условиях люди строили города и посёлки и работали на шахтах — погибая при этом тысячами от голода, холода и общих нечеловеческих условий.

Посмотрите вот на эту картинку. На ней показаны "Крупнейшие стройки второй пятилетки", которые с гордостью печатали во всех газетах и на пропагандистских плакатах.

А вот карта лагерей ГУЛАГа, которая практически точно совпадает со всеми "достижениями промышленности" — все эти "новостройки пятилеток" обслуживались бесплатным рабским трудом заключённых советских лагерей смерти.

Нередко сам состав работ был совершенно безумным — к примеру, таким безумным строительством стал прожект так называемой "Трансполярной магистрали" — когда в заброшенных северных районах РСФСР, в районе Салехард-Игарка было принято решение построить железную дорогу. В сибирские болота были брошены сотни тысяч заключённых ГУЛАГа, которые гибли тысячами непонятно за что — дорога была в итоге всё равно заброшена как абсолютно ненужный прожект.

Сейчас в районе Трансполярной магистрали осталось около 700 километров ржавых рельсов — вздыбившихся под невиданными углами из-за сложных природных условий, покорёженные и зазваливающиеся мосты, ржавые навеки застывшие паровозы, а также гнилые остатки бывших концлагерей — заброшенные лагеря с до сих пор сохранившимися вышками автоматчиков находятся практически через каждые 10 километров брошенной дороги.

Не так давно энтузиасты, посещавшие данные места, сделали 3D модель концлагеря Барабаниха — который располагался в районе Трансполярной магистрали. Над воротами концлагеря когда-то висела табличка "Труд в СССР является делом чести, делом славы, делом доблести и геройства" — что являлось советским аналогом печально известной надписи "Arbeit macht frei".

Советское рабство в колхозах.

Если вы думаете, что в СССР было сложно только в городах и на заводах, то я вас разочарую — в деревнях было намного страшнее, причём настолько — что люди бежали в город от деревенских условий. К всё тому же 1931 году в советских деревнях была внедрена система "трудодней". Система заключалась в том, что колхозникам перестали платить зарплату, а вместо этоно начисляли так называемые "трудодни".

Эта система тоже чем-то напоминала ГУЛАГ и Дальстрой — за исключением того, что человека не высылали в труднодоступные и страшные северные районы, а использовали в качестве раба по месту жительства. Человек работал на тяжелых физических работах в колхозе, а вместо оплаты за свой труд получал "палочку" в колхозную учётную книгу. Позже эти "палочки" могли быть обменяны на продукты — а часть их могла быть вычеркнута за какие-то мелкие "провинности", вроде невыполнения чрезвычайно высоких норм — за это с людей удерживалась целая четверть "трудодней".

В 1932 году, когда жизнь в советских колхозах стала совсем невыносимой, большевики перестали выдавать колхозникам паспорта — чем фактически легализовали крепостное рабство. Страна вернулась в то состояние, в котором она находилась до 1861 года — крестьяне не могли свободно перемещаться, выбирать вид деятельности, выбирать вид учебного заведения для себя или детей — на всё это нужно было выспрашивать разрешение у "барина" — современным аналогом которого стал председатель колхоза.

Ещё в советской рабской системе не было пенсий — в те годы старикам платили всего 2 рубля в месяц, что практически равнялось нулю. Трудодни отменили только в 1966 году, и в этом же году колхозники стали получать паспорта — то есть фактически полвека, большую часть существования СССР люди жили на правах рабов.

Вместо эпилога.

Любители СССР обычно любят восхищаться сталинской эпохой и её "великими стройками" — а я почему-то всегда всегда вспоминаю, какой ценой были построены эти вещи (часто никому не нужные, как та же Трасполярная магистраль). В этом смысле СССР был классической империей, наподобие древних империй прошлого — многие достижения которых были построены несвободными рабами. Разница заключается лишь в том, что древние империи использовали для этих целей военнопленных, захваченных в других странах — а советская власть сделала такими рабами всё население огромной страны...

Такие дела.

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