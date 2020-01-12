Главная Новости
12 января • обновлено в 17:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

СССР. Страна, построенная рабами

2.8т

Так, друзья — сегодня будет пост о том, как все "советские достижения промышленности" были построены с помощью рабского труда. В лживом советском гимне СССРесть такие строки — "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь, да здравствует созданный волей народов великий могучий Советский Союз". Что самое смешное — гимн описывает реальность с точностью до наоборот, причём проговаривается ровно о тех вещах, которые тревожили советские власти больше всего. Это напоминает анекдот, в котором милиционер останавливает человека, чтобы спросить у того, который час, а тот ему отвечает — "да что вы пристали, не грабил я вчера никакой магазин на улице Садовой!", - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

На самом деле Советский Союз не был никаким "нерушимым" (что показало время), сплотила его великая Русь далеко не навеки, создан он был вовсе не "волей народов" — а волей десятка коммунистических заправил, дорвавшихся до власти. И, разумеется — не был он никаким "великим и могучим".

Советские пропагандистские газеты, а позже радио и телевидение, круглыми сутками рассказывали о советских якобы успехах — чугуна выплавляется всё больше, поля колосятся всё шире, спутники летают всё выше, а бык-стахановец по имени Борька вчера за смену покрыл аж десять коров, перевыполнив столь ударным трудом план вперёд на полгода. А о людях говорили редко.

И это было неспроста — если заглянуть за пропагандистскую ширму, то окажется, что все достижения СССР базируются на самом настоящем рабском труде, который в том или ином виде использовался всю историю СССР. И особенно сильно это было заметно в сталинские годы — фактически, все достижения "того самого настоящего СССР" были созданы рабами, которые не имели никаких прав и жили при самом настоящем крепостном праве.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР использовался рабский труд.

Как рабство было закреплено законодательно.

СССР. Страна, построенная рабами

Для начала немного о том, как вообще начала формироваться система советского трудового рабства. Началось это в 1924 году — когда умер Вечно живой дед, и к власти вскоре пришёл Великий языковед и мелиоратор. К этому времени уже схлынула первая эйфория от Октябрьского переворота, и до людей постепенно стало доходить, что получили-то они в итоге вовсе не то, за что боролись — отчасти именно поэтому все большевики "первой волны" (кто вступил в партию ещё до 1917 года и участвовал в перевороте) были при Сталине расстреляны — их выкашивали целыми подъездами, забирая в одну ночь жильцов всех квартир "новых большевистских домов, построенных в стиле конструктивизм".

До 1 сентября 1931 года в СССР действовала ещё старая трудовая система, в которой было два вида графиков — непрерывный или же пятидневная рабочая неделя. И в первом, и во втором случае трудящемуся были гарантированы 72 выходных дня в году. Однако далее всё начало меняться — была установлена шестидневная неделя, урезано число выходных, а женщин стали направлять на тяжёлые работы наравне с мужчинами.

Дальше — больше. В 1940 году лично Сталиным подписывается указ о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю, а также вводилась уголовная ответственность за самовольный уход с работы, опоздания и прогулы. Увольнения за прогулы отменялись — отныне прогульщика приговаривали к исправительным работам сроком на шесть месяцев, обычно на том же рабочем месте. Во время "исправительных работ" с работника удерживалась часть зарплаты — обычно и так небольшой. Денег хватало, фактически, лишь на самые простые продукты — чтобы не сдохнуть с голоду.

Также людям запретили самовольно увольняться с работы — для этого нужно было получить "разрешение" от начальства, а если человек уходил самовольно или как-то иначе протестовал — то его отправляли за колючую проволоку в "трудовые лагеря" (в ГУЛАГ). Добавьте к этому то, что обычные рабочие в СССР жили чаще всего в коммуналках либо в комнате в деревянном бараке — и вы увидите, что людей в СССР держали на правах самых настоящих рабов. В нищете и без права самостоятельно выбирать свою дорогу в жизни.

Дальстрой. Рабы сталинских концлагерей.

СССР. Страна, построенная рабами

В том же 1931 году, в котором Сталин отменил старую трудовую советскую систему, была образована преступная организация под названием Дальстрой. Дальстрой занимался тем, за что Нюрнберский процесс осуждал нацистских преступников — использовал принудительный труд заключённых лагерей, которые должны были "ударно трудиться" на стройках Родины. Дальстрой подчинялся напрямую НКВД, а практически все его руководители были выходцами из среды "госбезопасности".

Дальстрой гнал заключённых концлагерей на освоение северных необжитых районов РСФСР, в которых нередко находились полезные ископаемые. В невероятно тяжёлых северных условиях люди строили города и посёлки и работали на шахтах — погибая при этом тысячами от голода, холода и общих нечеловеческих условий.

Посмотрите вот на эту картинку. На ней показаны "Крупнейшие стройки второй пятилетки", которые с гордостью печатали во всех газетах и на пропагандистских плакатах.

СССР. Страна, построенная рабами

А вот карта лагерей ГУЛАГа, которая практически точно совпадает со всеми "достижениями промышленности" — все эти "новостройки пятилеток" обслуживались бесплатным рабским трудом заключённых советских лагерей смерти.

СССР. Страна, построенная рабами

Нередко сам состав работ был совершенно безумным — к примеру, таким безумным строительством стал прожект так называемой "Трансполярной магистрали" — когда в заброшенных северных районах РСФСР, в районе Салехард-Игарка было принято решение построить железную дорогу. В сибирские болота были брошены сотни тысяч заключённых ГУЛАГа, которые гибли тысячами непонятно за что — дорога была в итоге всё равно заброшена как абсолютно ненужный прожект.

СССР. Страна, построенная рабами

Сейчас в районе Трансполярной магистрали осталось около 700 километров ржавых рельсов — вздыбившихся под невиданными углами из-за сложных природных условий, покорёженные и зазваливающиеся мосты, ржавые навеки застывшие паровозы, а также гнилые остатки бывших концлагерей — заброшенные лагеря с до сих пор сохранившимися вышками автоматчиков находятся практически через каждые 10 километров брошенной дороги.

Не так давно энтузиасты, посещавшие данные места, сделали 3D модель концлагеря Барабаниха — который располагался в районе Трансполярной магистрали. Над воротами концлагеря когда-то висела табличка "Труд в СССР является делом чести, делом славы, делом доблести и геройства" — что являлось советским аналогом печально известной надписи "Arbeit macht frei".

СССР. Страна, построенная рабами

Советское рабство в колхозах.

СССР. Страна, построенная рабами

Если вы думаете, что в СССР было сложно только в городах и на заводах, то я вас разочарую — в деревнях было намного страшнее, причём настолько — что люди бежали в город от деревенских условий. К всё тому же 1931 году в советских деревнях была внедрена система "трудодней". Система заключалась в том, что колхозникам перестали платить зарплату, а вместо этоно начисляли так называемые "трудодни".

Эта система тоже чем-то напоминала ГУЛАГ и Дальстрой — за исключением того, что человека не высылали в труднодоступные и страшные северные районы, а использовали в качестве раба по месту жительства. Человек работал на тяжелых физических работах в колхозе, а вместо оплаты за свой труд получал "палочку" в колхозную учётную книгу. Позже эти "палочки" могли быть обменяны на продукты — а часть их могла быть вычеркнута за какие-то мелкие "провинности", вроде невыполнения чрезвычайно высоких норм — за это с людей удерживалась целая четверть "трудодней".

В 1932 году, когда жизнь в советских колхозах стала совсем невыносимой, большевики перестали выдавать колхозникам паспорта — чем фактически легализовали крепостное рабство. Страна вернулась в то состояние, в котором она находилась до 1861 года — крестьяне не могли свободно перемещаться, выбирать вид деятельности, выбирать вид учебного заведения для себя или детей — на всё это нужно было выспрашивать разрешение у "барина" — современным аналогом которого стал председатель колхоза.

Ещё в советской рабской системе не было пенсий — в те годы старикам платили всего 2 рубля в месяц, что практически равнялось нулю. Трудодни отменили только в 1966 году, и в этом же году колхозники стали получать паспорта — то есть фактически полвека, большую часть существования СССР люди жили на правах рабов.

Вместо эпилога.

СССР. Страна, построенная рабами

Любители СССР обычно любят восхищаться сталинской эпохой и её "великими стройками" — а я почему-то всегда всегда вспоминаю, какой ценой были построены эти вещи (часто никому не нужные, как та же Трасполярная магистраль). В этом смысле СССР был классической империей, наподобие древних империй прошлого — многие достижения которых были построены несвободными рабами. Разница заключается лишь в том, что древние империи использовали для этих целей военнопленных, захваченных в других странах — а советская власть сделала такими рабами всё население огромной страны...

Такие дела.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Блог о жизни" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Блог о жизни
Тег
СССР
Источник
Источник: ЖЖ Максима Мировича
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
1
Смешно
7
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Урина территория населенная рабами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Wick John, Урина может населена. А вот Украина свободной нацией называемой во всем мире украинцами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Пусть аФФтар вначале историю почитает, а потом всякую хрень пишет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Рожденный в СССР, аффтор не умеет читать. Ему мамка читает и пишет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
К. Алла
К. Алла
Мироновича точно не мешало бы отправить в рабство. На рудниках он бы принес хоть какую-то пользу, ибо мозгов-то все равно нет)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги