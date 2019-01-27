''Сражался за ''русский мир'': украинцы высмеяли похороны крымского предателя

В Крыму похоронили боевика Дмитрия Бондаренко из оккупированного Армянска, ликвидированного на Донбассе. Фото с похорон вызвали бурную реакцию в сети.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Армянск. "Похороны Дмитрия Бондаренко, сражавшегося за "русский мир" в "ДНР" и погибшего от пули "укро-фашистского, бандеровского" снайпера", - с сарказмом отметила RoksolanaToday&Крым.

"Изменники так и заканчивают свою никчемную жизнь", - написала в ответ Marysia Morozova. А Alan Vest отметила, что "торчащее дуло пушки добавляет антуража".

Армянск🤩

"Похороны Дмитрия Бондаренко, сражавшегося за русский мир в ДНР и погибшего от пули укро-фашистского, бандеровского снайпера." pic.twitter.com/ti3lSEsaOC — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 января 2019 г.

Торчащее дуло пушки добавляет антуража pic.twitter.com/F7gIWDl6Af — Alan Vest ™ (@ya_AlanVest) 27 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские террористы использовали запрещенное оружие, однако сами понесли потери.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!