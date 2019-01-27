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''Сражался за ''русский мир'': украинцы высмеяли похороны крымского предателя

6.7тЧитать материал на украинском

В Крыму похоронили боевика Дмитрия Бондаренко из оккупированного Армянска, ликвидированного на Донбассе. Фото с похорон вызвали бурную реакцию в сети.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Армянск. "Похороны Дмитрия Бондаренко, сражавшегося за "русский мир" в "ДНР" и погибшего от пули "укро-фашистского, бандеровского" снайпера", - с сарказмом отметила RoksolanaToday&Крым.

"Изменники так и заканчивают свою никчемную жизнь", - написала в ответ Marysia Morozova. А Alan Vest отметила, что "торчащее дуло пушки добавляет антуража".

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Мотли Крю
Мотли Крю
С каждым днём всё больше и больше радует такое оскотинивание хохлов. Это быдло превращают в невежественный скот , которой не жалко пустить на убой!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Вечер стал более приятным!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Только свиномые питорасы способны смеяться над похоронами
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