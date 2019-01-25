''Создал Ленин и Сталин'': Жириновский забредил референдумом о ''присоединении'' всей Украины к России

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вся Украина должна через референдум войти в состав России, так как является искусственным образованием.

Пропагандисткой речью он разразился в ответ на обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, озвученные ГПУ.

Бредовым заявлением Жириновский поделился в Telegram-канале."Уголовными делами в Киеве мне угрожают с 1991 года, но мы их не признаем, как и всю нынешнюю власть в этой стране", – написал политик.

Владимир Жириновский novorosinform.org

"Ни я лично, ни другие депутаты фракции ЛДПР никаких преступлений ни по российскому, ни по украинскому Уголовному кодексу не совершали. Мы чисты. Мы лишь оказывали гуманитарную помощь", – заверил он.

Все украинские земли, по утверждениям Жириновского, исторически были частью России. "Вся Украина через референдум должна войти в состав РФ, поскольку это искусственное образование, которое создали Ленин, Сталин, Хрущев", – забредил депутат.

"Однако я уверен, что незаконный режим в Украине скоро исчезнет. Мы надеемся, что в Киев придет новая власть, которая будет более адекватной и все причастные к незаконному уголовному преследованию меня и других людей будут арестованы. Им есть, за что сидеть в тюрьмах Украины или России", – высказался политик в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский заявил, что в обозримом будущем Украина якобы войдет в состав России и их народы воссоединятся.

Также Жириновский сказал, что России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом.

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