"Создали бессмертный полк!" Соколова ярко ответила на фейк "ДНР" о зомби в ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова остро ответила террористической "ДНР" на нелепый фейк о зомби в рядах ВСУ, в которых людей превращают специальными лекарствами.

Она разнесла домыслы вражеской пропаганды в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой", а также постебалась в сюжете над любимыми российскими мифами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что может быть хуже бандеровца? Только бандеровец-некромант! А по ночам над Донецком кружат беспилотные вампиры и высасывают воду из Кальмиуса. Вы вообще должны быть нам благодарны! Мы создали настоящий бессмертный полк. А такие новости только подтверждают, что на вас действительно напали зомби и съели ваши мозги", – говорит телеведущая.

Янина Соколова

В подтверждение своих слов она показала фрагмент выступления одного из главарей "ДНР" перед детьми, который призывает их провести лучшие годы жизни в окопах.

"Мозги съели, а выср*ли государственного деятеля "ДНР" Кофмана. Вот так хочется взять и влепить ему по его еб*шатне розовой саперной лопаткой! Это происходит здесь и сейчас – нашим детям предлагают провести молодость в окопах, сражаясь с зомби и работорговцами. Нравится, что вы сделали с нашим Донбассом, у*бки?!" – жестко обратилась Соколова к оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" отличились очередным маразматичным фейком о воинах Вооруженных сил Украины. Они заявили, что их якобы специально накачивают специальными препаратами, которые делают солдат бессмертными на поле боя. Это, по их версии, делается для сохранения органов после биологической смерти в интересах черных трансплантологов.

Также террорист батальона "Оплот" Эдуард Яшенков отличился фейком о том, как украинские воины якобы забивали прикладами насмерть пленных врагов и снимали кожу с лиц трупов.

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