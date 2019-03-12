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Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом

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В сети опубликовано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

Текст документа обнародовал доцент кафедры истории Острожской академии, один из соавторов "10 тезисов для Православной церкви Украины" Андрей Смирнов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Договор был подписан 3 ноября 2018 года президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Петр Порошенко и Варфоломей

Петр Порошенко и Варфоломей

Delo.ua

Соглашение состоит из шести статей, где говорится о намерении сторон сотрудничать в создании и утверждении автокефальной поместной Православной церкви в Украине с центром в Киеве.

Также в нем идет речь о планах обмениваться информацией о ситуации в украинском и всемирном православии, проводить совместные мероприятия и консультации.

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Кроме того, Украина обязалась содействовать созданию ставропигии (представительства) в Киеве, а Вселенский Патриарх через ставропигию — содействовать конституированию ПЦУ и установлению ее контактов с другими автокефальными православными церквями.

Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом
Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом
Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом
Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом
Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ВарфоломейПетр Порошенко
Место
Украина
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