Рассекречен исторический договор между Украиной и Вселенским патриархом

В сети опубликовано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.
Текст документа обнародовал доцент кафедры истории Острожской академии, один из соавторов "10 тезисов для Православной церкви Украины" Андрей Смирнов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
Договор был подписан 3 ноября 2018 года президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Петр Порошенко и Варфоломей
Delo.ua
Соглашение состоит из шести статей, где говорится о намерении сторон сотрудничать в создании и утверждении автокефальной поместной Православной церкви в Украине с центром в Киеве.
Также в нем идет речь о планах обмениваться информацией о ситуации в украинском и всемирном православии, проводить совместные мероприятия и консультации.
Кроме того, Украина обязалась содействовать созданию ставропигии (представительства) в Киеве, а Вселенский Патриарх через ставропигию — содействовать конституированию ПЦУ и установлению ее контактов с другими автокефальными православными церквями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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