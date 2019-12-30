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30 декабря • обновлено в 10:45
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Еще 300 человек: у Зеленского раскрыли подробности о следующем обмене пленными

2.1т
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На следующих этапах переговоров по обмену пленными Украина поднимет вопрос об освобождении еще около 300 человек, которые находятся на оккупированном Донбассе.

О том, что процесс продолжится, на брифинге после встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Другие люди не подтверждены, но мы знаем, что есть еще немало украинцев, которые находятся и на оккупированных территориях и в России, и в Крыму. Это другой трек. И мы этим вопросом также занимаемся", – отметил он.

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У Зеленского раскрыли детали нового этапа обмена пленными

У Зеленского раскрыли детали нового этапа обмена пленными

24 канал

Президент не стал говорить о численности украинских пленников. Ясность внесла представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, ексомбудсмен Валерия Лутковская.

"У нас сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", – цитирует ее "Укрфинформ".

Лутковская подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ.

Следующий обмен: у Зеленского раскрыли детали

Следующий обмен: у Зеленского раскрыли детали

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся обмен пленными с террористами "Л/ДНР". Украина выдала 124 человека и получила 76. В Офисе президента заверили, что следующие на очереди на обмен – узники Кремля, которые находятся в аннексированном Крыму.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Валерия Лутковская
Тег
обмен
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