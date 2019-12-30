Еще 300 человек: у Зеленского раскрыли подробности о следующем обмене пленными

На следующих этапах переговоров по обмену пленными Украина поднимет вопрос об освобождении еще около 300 человек, которые находятся на оккупированном Донбассе.

О том, что процесс продолжится, на брифинге после встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Другие люди не подтверждены, но мы знаем, что есть еще немало украинцев, которые находятся и на оккупированных территориях и в России, и в Крыму. Это другой трек. И мы этим вопросом также занимаемся", – отметил он.

У Зеленского раскрыли детали нового этапа обмена пленными 24 канал

Президент не стал говорить о численности украинских пленников. Ясность внесла представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, ексомбудсмен Валерия Лутковская.

"У нас сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", – цитирует ее "Укрфинформ".

Лутковская подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ.

Следующий обмен: у Зеленского раскрыли детали Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся обмен пленными с террористами "Л/ДНР". Украина выдала 124 человека и получила 76. В Офисе президента заверили, что следующие на очереди на обмен – узники Кремля, которые находятся в аннексированном Крыму.

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