Сивохо вместе с жителями Донбасса высадил 2,5 тыс. 'деревьев единства' в Карпатах

Команда Национальной платформы примирения и единства, в рамках акции "Деревья единства", отправилась на Западную Украину, где из-за ежегодных паводков и оползней люди остаются без домов.

Как сообщает пресс-служба НППЕ, на площади два гектара в Карпатах уроженцы Донбасса вместе с местными жителями высадили 2500 саженцев деревьев.

Отмечается, что в новом лесу появились деревья и от амбассадоров платформы: Сергея Бубки, Лилии Подкопаевой, Владимира Горянского, Евгения Кошевого, Татьяны Бахтеевой, Александра Денисова.

"Стихия забирает у людей крышу над головой, а уж жители Донбасса знают, что такое – остаться без дома. Поэтому мы здесь. А продолжение акции будет уже на Луганщине, как только там подготовят почву для восстановления лесов. Мы все – одна страна!" – рассказал об акции лидер НППЕ Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.

Жители Западной Украины, со своей стороны, также выразили готовность приехать на Луганщину и помочь с высадкой деревьев, как только это станет возможным.