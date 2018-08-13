Еженедельные нападения на активистов, бандитские разборки,теракты, страшнейшие ДТП, погибшие на фронте, убийства бизнесменов, - это все нарушение коллективной безопасности.

Все это говорит о том, что государственная и коллективная система безопасности не соответствует тем вызовам, перед которыми стоит страна.

Виной тому и война, и гибридные угрозы, и состояние общества, и медленные реформы.

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Рекомендации:

1. Дать возможность гражданам и предприятиям применять оружие в границах их собственности для самозащиты и разрешению судам считать самозащиту на частной территории облегчающим обстоятельствам в пользу хозяев имущества или работников предприятия.

2. Изменить категории призывников на срочную службу в армию. Призывать туда всех и вся, включая женщин. Сделать службу в армии на 1-1.5 года для населения - национальной программой. Заявить, что через 5 лет будет запрещено занимать государственные посты без прохождения службы в армии.Сделать все население военными резерва.

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3. Вернуть старые люстрированные кадры прокуратуры,милиции, СБУ - среднего и младшего звена. Ведь настоящих коррупционеров не люстрировали, начальство оставили, а реальных следаков, профессионалов розыска, контртеррора вынудили уйти или создали условия для невозможности их работы. Всех прогнать через фильтр и контразведку и вернуть в работу по борьбе с преступностью.

4. Создать программу Гражданской обороны для населения.Сделать так, что бы во всех школах, садиках, предприятиях было нормой знать, как проходит эвакуация, доврачебная помощь, что делать при терракте. Сделать единые протоколы и обучать этому даже детей.

5. Ускорить создание военного резерва, бригад территориальной обороны, создать официальные ЧВК, изменить и создать законодательство для более гибкого реагирования на гибридные угрозы. Создать управление по реагированию на гибридные угрозы, как это делают сейчас США.