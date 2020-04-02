Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет сухой и солнечной, а температура воздуха поднимется до +13.

Такой прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Заморозки пока не уйдут.

На западе прогнозируют скачки температуры – ночью будет до -5, а днем воздух прогреется до +13. Теплее всего – на Закарпатье.

Синоптики порадовали прогнозом по Украине ryazan.life

В центре Украины – Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях – солнечно и до +12 днем. Ночью будут заморозки до -4.

В южных регионах – Николаевской, Одесской и Херсонской областях – прогреет до +13. Ночью ожидается незначительное похолодание – столбик термометра опустится на одну отметку ниже ноля.

На севере страны максимальная температура днем составит +10. В восточных областях аналогичные показатели. Ночью будет до -3.

Погода в Украине 2 апреля

В Киеве 2 апреля ожидается сухая погода с переменной облачностью. Днем температура воздуха составит максимум +10, ночью опуститься до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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