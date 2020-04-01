В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается незначительное потепление – погода снова порадует солнцем и температурой до +13.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ночью во всех регионах все еще сохранятся заморозки.
На западе Украины будет холоднее всего. Ночью столбики термометров покажут до -5.
В центре ночью будет до -4, а днем солнце прогреет до +12.
На юге заморозки будут минимальными: ночью температура опуститься до -1...-3.
В северных и восточных регионах также сохранится прохладная погода – днем будет всего +10.
Осадков не прогнозируют, по всей стране ожидается переменная облачность.
Погода в Украине 2 апреля
Скриншот
На западе прогнозируют скачки температуры – ночью будет до -5, а днем воздух прогреется до +13. Теплее всего – на Закарпатье.
В центре Украины – Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях – солнечно и до +12 днем. Ночью будут заморозки до -4.
В Украине снова пригреет: синоптики дали прогноз
tamlife.ru
В южных регионах – Николаевской, Одесской и Херсонской областях прогреет до +13. Ночью ожидается незначительное похолодание – столбик термометра опустится на одну отметку ниже ноля.
На севере страны максимальная температура днем составит +10. В восточных областях аналогичные показатели. Ночью будет до -3.
Погода в Киеве 2 апреля
Скриншот
В Киеве 2 апреля ожидается сухая погода с переменной облачностью. Днем температура воздуха составит максимум +10, ночью опуститься до -3.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.