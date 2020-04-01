В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается незначительное потепление – погода снова порадует солнцем и температурой до +13.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ночью во всех регионах все еще сохранятся заморозки.

На западе Украины будет холоднее всего. Ночью столбики термометров покажут до -5.

В центре ночью будет до -4, а днем солнце прогреет до +12.

На юге заморозки будут минимальными: ночью температура опуститься до -1...-3.

В северных и восточных регионах также сохранится прохладная погода – днем будет всего +10.

Осадков не прогнозируют, по всей стране ожидается переменная облачность.

Погода в Украине 2 апреля Скриншот

На западе прогнозируют скачки температуры – ночью будет до -5, а днем воздух прогреется до +13. Теплее всего – на Закарпатье.

В центре Украины – Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях – солнечно и до +12 днем. Ночью будут заморозки до -4.

В Украине снова пригреет: синоптики дали прогноз tamlife.ru

В южных регионах – Николаевской, Одесской и Херсонской областях прогреет до +13. Ночью ожидается незначительное похолодание – столбик термометра опустится на одну отметку ниже ноля.

На севере страны максимальная температура днем составит +10. В восточных областях аналогичные показатели. Ночью будет до -3.

Погода в Киеве 2 апреля Скриншот

В Киеве 2 апреля ожидается сухая погода с переменной облачностью. Днем температура воздуха составит максимум +10, ночью опуститься до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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