Синоптик сообщила, когда вернется тепло в Украину

В Украине в воскресенье, 24 ноября будет удерживаться холодная температура с заморозками, но в конце месяцы ожидается потепление.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, которая предупредила украинцев о смене погоды.

"Ночью -4-12 градусов, днем ожидается от 3 мороза до 4 тепла, на Западе и в Крыму до +6+9 градусов тепла. Осадки маловероятны – потому что еще антициклон. Ветер юго-восточного направления будет задувать сильно на Западе, Юге и юго-востоке", – рассказала метеоролог.

Диденко отметила, что завтра, 24 ноября в столице будет холодно, ночью до -4-7 градусов, днем около нуля. По прогнозу в Киеве будет ветрено и без осадков.

При этом потепление в Украине ожидается с 28 ноября.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 и 24 ноября на территории Украины ожидается морозная и ветреная погода. Дожди пройдут только на западе страны, поэтому на дорогах будет наблюдаться гололедица.

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