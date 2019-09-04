"К погоде вернется совесть": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В четверг, 5 сентября, в Украине улучшится погода – дожди прекратятся, а температура снова повысится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, потепление произойдет из-за перемещения атмосферного фронта в восточном направлении.

"Поэтому запад и север освободятся от дождей, а к температуре воздуха вернется совесть, и она повысится. Завтра днем ​​22-26 градусов", – отметила она.

Погода "РБК-Украина"

Вместе с тем, отметила Диденко, на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет до 25-29 градусов. В некоторых местах сохранится 30-градусная жара.

Что касается Киева, то там осадков не ожидается, а воздух прогреется до 23-24 градусов.

"Так что не вешаем нос, молодое бабье лето, и сами бабы еще могут быть ого-го", – шутя написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о потеплении в Украине с 5 сентября сообщили и в Укргидрометцентре. А 6 сентября в южных, центральных, восточных и Сумской областях прогнозируется дождь и гроза. На остальной территории – без осадков.

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