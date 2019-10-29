Синоптик рассказала, какой будет зима 2020 года в Украине

В Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

Об этом для "УНН" рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода", – рассказала синоптик.

Метеоролог подчеркнула, что первые девять месяцев этого года дали понять, что грядущая зима будет теплой. Всему причиной – значительное прогревание океанов: в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.

"В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы, и, наконец эти теплые влажные воздушные массы будут приходить в Европу и в Украину и будут способствовать тому, что температура воздуха в целом будет выше на 1-2 градуса, чем в начале этого века", – добавила Балабух.

Синоптик пояснила, что резкие колебания температуры будут возникать из-за арктических воздушных масс, что будут двигаться дальше на Юг и чаще приносить резкое похолодание. В тоже время на Севере будут распространяться теплые воздушные массы.

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова предупредила, что в Украине в 2020 году ожидаются ураганы и наводнения.

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