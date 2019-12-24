Сильный снег и бешеный ветер: часть Украины закружит метель. Карта

В Украине во вторник, 24 декабря, местами ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Так, по всей Украине временами прогнозируется дождь, на крайнем западе значительный, в Карпатах сильный снег, метель. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

Снегопад в Украине Иллюстрация

В Киеве 24 декабря также прогнозируется дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что 24 декабря в Украине в большинстве областей будет дождливая погода, обусловленная циклоном "Алитон".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

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