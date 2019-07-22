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"Шо, ф*шисты?!" Соколова попала в скандал с таксистом-украинофобом в Одессе

7.8т Читать материал на украинском

На украинскую журналистку Янину Соколову с оскорблениями набросился таксист в Одессе. Поводом для конфликта стало украиноязычие телеведущей.

Про досадный случай она рассказала во время еженедельной онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова отметила, что она начала разговор с водителем авто на родном для себя языке, поскольку в повседневной жизни думает и общается исключительно так.

Янина Соколова

Янина Соколова

Facebook Янины Соколовой

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"Он сначала молчал, а потом сказал: "Шо, фашисты, настрадались мы из-за вас?! Теперь будет у нас реванш!". Я говорю: "Ну, я бачу, що ви до кінця не розумієте ситуацію, хто фашист, а хто ні". На что он мне сказал: "Не "бачу", а "видите". Говорите, пожалуйста, на том языке, на котором привык говорить народ в этом городе", – поделилась печальным опытом общения с украинофобом журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова выступила с проникновенной речью об украинском языке. Она отметила, что прежде всего, воспринимает его как залог безопасности родной страны и язык, который сопровождает каждую сферу ее жизни.

Также журналистка отметила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал отнюдь не запрет русского языка в регионе.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Персона
Янина Соколова
Место
Украина Одесса
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Комментарии
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Мигол Натали
Мигол Натали
Бей соколовскую фашистку
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Юг Руси
Юг Руси
Провокаторша грёбаная! Чё-ж на ютубе по-русски рассказывает? И свои недопередачи на русском ведет? Не могла с таксистом на человеческом языке разъясняться, надо было повы@бываться? С*чка крашена )))
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Янине не стоит обижаться - маршрутчики и таксисты - социальное дно украинского общества!! Это все равно что обижаться на собаку, которая брешет за забором...
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3
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Serov Oleg
Serov Oleg
Круглов Владимир, а,ты,клоун тупорылый,себя в патриции записал?
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