"Шо, ф*шисты?!" Соколова попала в скандал с таксистом-украинофобом в Одессе

На украинскую журналистку Янину Соколову с оскорблениями набросился таксист в Одессе. Поводом для конфликта стало украиноязычие телеведущей.

Про досадный случай она рассказала во время еженедельной онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова отметила, что она начала разговор с водителем авто на родном для себя языке, поскольку в повседневной жизни думает и общается исключительно так.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

"Он сначала молчал, а потом сказал: "Шо, фашисты, настрадались мы из-за вас?! Теперь будет у нас реванш!". Я говорю: "Ну, я бачу, що ви до кінця не розумієте ситуацію, хто фашист, а хто ні". На что он мне сказал: "Не "бачу", а "видите". Говорите, пожалуйста, на том языке, на котором привык говорить народ в этом городе", – поделилась печальным опытом общения с украинофобом журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова выступила с проникновенной речью об украинском языке. Она отметила, что прежде всего, воспринимает его как залог безопасности родной страны и язык, который сопровождает каждую сферу ее жизни.

Также журналистка отметила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал отнюдь не запрет русского языка в регионе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!