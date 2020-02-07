Шквальный ветер и снежные метели: украинцев предупредили о погодной опасности

В ближайшие дни в Украине ожидается очередное ухудшение погодных условий. Граждан предупредили о шквальном ветре и снеголавинной опасности.

В частности, в течение пятницы, 7 февраля, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, 7-9 февраля на некоторых территориях страны прогнозируется незначительное ослабление осадков. Однако температуры не снизится: ночью будет до -7... -13, днем -1... -6 градусов. В восточных областях и Карпатах -11... -16 и -5... -10 градусов соответственно.

В Украине ожидается очередное ухудшение погодных условий

При этом, в связи со снегопадами и метелями, 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

А в горных районах Закарпатской области, предупреждают спасатели, существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал затяжную весну и новую бесснежную зиму.

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