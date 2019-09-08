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9 сентября • обновлено в 11:13
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Сенцов внезапно объявился в Facebook: опубликовано заявление

91.6т Читать материал на украинском

Режиссер Олег Сенцов, который вернулся в Украину после обмена пленными с РФ, начал вести страницу в Facebook.

Он прокомментировал присутствие в социальной сети, пожелав в конце украинцам хорошего дня.

"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание", - написал Сенцов.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Фото: Павел Чиков

Сенцов внезапно объявился в Facebook: опубликовано заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

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Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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15
Комментарии
29
21
Смешно
102
Интересно
7
Печально
13
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Комментарии на сайте не модерированы
Ронович Рон
Ронович Рон
А в каком месте он режиссёр ?
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7
1
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Ронович Рон, в тюремной самодеятельности
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6
1
Кор Павел
Кор Павел
Ронович Рон, фонтаст
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4
1
Костенко Игорь
Костенко Игорь
Этот "режиссёр одного фильма" планировал жечь и взрывать наших людей. Должен был гнить в тюрьме
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8
3
Ukr Igore
Ukr Igore
Костенко Игорь, Ти дурень
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0
5
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А шо на Великом и Могучем? Укромову запамятовал?
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8
4
Ukr Igore
Ukr Igore
Кристина Стефанова, В Україні нема заборони для людей спілкуватись на будь якій мові світу.А ти тупенька невдаха
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1
5
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Кристина Стефанова, ну и ляпнула
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2
6

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