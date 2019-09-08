Сенцов внезапно объявился в Facebook: опубликовано заявление

Режиссер Олег Сенцов, который вернулся в Украину после обмена пленными с РФ, начал вести страницу в Facebook.

Он прокомментировал присутствие в социальной сети, пожелав в конце украинцам хорошего дня.

"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание", - написал Сенцов.

Олег Сенцов Фото: Павел Чиков

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

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