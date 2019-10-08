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8 октября • обновлено в 20:33
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Сотни секретных документов: в Украине нашли неизвестные ранее архивы УПА

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В лесу на Ивано-Франковщине обнаружили неизвестные ранее архивы Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом во вторник, 8 октября, в Facebook сообщил историк Владимир Вятрович (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в Стратинських лесах Рогатинского района откопали "молочный" бидон и металлический ящик. В них повстанцы в свое время сохраняли свои документы, большинство из которых оказались неизвестными историкам.

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В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

Несколько сотен найденных документов датируются 1945–1946 гг. Это преимущественно отчеты подполья ОУН и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, которые действовали в пределах военных округов УПА "Буг", "Лисоня", "Говерла" и на территории Закерзонья (современная Польша).

Примечательно, что впервые обнаружены 5 отчетов по тактическому отрезку "Магура", входившему в состав ПО "Говерла" и ряд хроник сотен из ВО "Лысоня".

Нашли также с десяток неизвестных до сих пор типов подпольных денег – бофонов.

В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

Среди архивов оказались также документы, посвященные выборам в Верховную Раду УССР 1946 года. Они планировались советской властью как средство формальной легализации оккупации Западной Украины. Для подполья срыв выборов был первоочередной задачей, успех которой должен был засвидетельствовать реальную силу УПА.

Отмечается, что архив предназначался для информирования лидеров ОУН и главного командования УПА. Установить работали ли с ним члены Провода ОУН пока нет возможности, однако впервые был обнаружены криптонимы подпольной почты "АА" и "612".

В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

В Украине нашли секретные архивы УПА

В Украине нашли секретные архивы УПА

Facebook Владимира Вятровича

Один из архивов, который сохранился в хорошем состоянии отреставрируют и уже вскоре появится его электронная версия. Второй же будет законсервирован по причине сильного повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах, в частности об убийстве главы ее Директории Симона Петлюры.

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Место
Украина
Тег
УПА
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Карпов Стас
Карпов Стас
Документы надо сохранить. Когда в Украине на ведут порядок, они пригодятся для суда над современными последователями УПА
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Всё, щас раскроются секретные факты как УПА освобождали Польшу и брали Берлин раньше Красной армии и форсировали Эльбу ...
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Карпов Стас
Карпов Стас
Григорьев Григорий, скорее всего там могут быть отчеты о том, как члены УПА кого-то казнят или грабят. Надо сохранить
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Chesny Victor
Chesny Victor
Григорьев Григорий, ну, дура-а-ак.
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