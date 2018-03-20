Самоубийство летчика АТО Волошина: в Раде забили тревогу

Депутаты Верховной Рады призвали генпрокурора и министра внутренних дел взять расследование смерти летчика, Героя Украины Владислава Волошина на личный контроль.

Как сообщает "Украинская Правда", об этом заявил депутат от фракции БПП Давид Макарьян с трибуны Верховной Рады.

Парламентарии стоя почтили память героя минутой молчания.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам, к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову (с просьбой, - Ред.) взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать о расследовании (смерти, - Ред.) народного героя", – заявил он.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко добавила, что весь парламент присоединился к призыву.

Она также выразила соболезнования семье Волошина.

Как сообщал "Обозреватель", жена Волошина рассказала о странном звонке.