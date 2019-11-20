Украинский самолет не смог приземлиться в Черновцах из-за плотного тумана. Рейс МАУ PS41 направлялся из Киева 19 ноября.

Об этом сообщил пассажир Александр Грияр в Facebook, передает "Чернівецький промінь". Самолет с пассажирами на борту был вынужден вернуться в Борисполь.

Воздушное судно с задержкой почти в 2 часа все же приземлилось в Черновцах. В этот день массовые задержки рейсов были в Харькове. Причиной также стал густой туман.

С украинским самолетом случилось ЧП в небе "Чернівецький промінь"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за тумана самолет с украинскими туристами с трудом смог приземлиться в аэропорту Харькова после возвращения из Египта.

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