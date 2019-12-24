"Вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, поздравил украинцев с Сочельником и наступающим католическим Рождеством Христовым.

Соответствующее обращение опубликовала в соцсетях его пресс-служба.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она оповещает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", – сказано в заявлении.

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

"Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!" – подытожил президент.

Ранее OBOZREVATEL писал, что категорически нельзя делать в день католического Рождества 25 декабря.

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