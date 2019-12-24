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24 декабря • обновлено в 19:39
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"Вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, поздравил украинцев с Сочельником и наступающим католическим Рождеством Христовым.

Соответствующее обращение опубликовала в соцсетях его пресс-служба.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она оповещает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", – сказано в заявлении.

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Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

"Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!" – подытожил президент.

Ранее OBOZREVATEL писал, что категорически нельзя делать в день католического Рождества 25 декабря.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Рождество
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Засунь себе в очко своё католическое рождество пи дар !!!!
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Сємьонич Сємьон
Сємьонич Сємьон
дура, де в привітанні зеленський називає Різдво католицьким?
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