"Рисуют х*хла!" Цимбалюк жестко разнес российский телемост

Показушный телемост с Украиной, который показал пропагандистский канал "Россия 24", подтверждает, что Российская Федерация до сих пор продолжает воспринимать нашу страну как символ "шароварщины".

На самом же деле Украина стала совершенно другой после событий, которые начались в 2014 году и продолжаются до сих пор. Об этом напомнил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Сейчас получается так, что рисуется комичный украинский персонаж – "хохол". Рушничок вышитый, красивая корзинка, там, наверняка, должны быть сало, кусок хлеба и цыбулына. Ну, и желательно еще бутылка горилки, закрытая не пробкой, а качаном. Можно, конечно, вот так это позиционировать, но, поверьте, эти атрибуты, они могут и быть в современной украинской жизни, но на этом все не заканчивается", – сказал он.

"Украина – это не только покушать, потанцевать и каким-то образом поразвлекаться. Просто они пытаются использовать этот украинский имидж довоенный. Да, тогда это в принципе никого не трогало, во многом мы были такими. А почему бы не поесть сала и не запить горилкой? Но они эту страну убили, нет этой страны уже. Вот собственно и все", – возмущенно добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк расценил скандальный телемост как циничный акт России, учитывая, что она "в открытую гадит на могилы, врет, плюет в души живым".

Также журналист сильно ответил на возмущения ведущего телемоста Андрея Малахова по поводу запрета показа в Украине пропагандистского действия. Цимбалюк посоветовал рупору Кремля: прежде чем удивляться протесту Украины, следует вспомнить о войне, которую РФ ведет уже пять лет. Журналист подчеркнул, что в этой трагедии нельзя использовать монтаж, как на телевидении.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!