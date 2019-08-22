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"Разжигают националистов": выяснилось, кто зачинщик польско-украинского конфликта

1.7т Читать материал на украинском

Польские власти намеренно используют тему украинцев, чтобы разогреть националистов в стране и получить их голоса на осенних выборах в парламент.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, подтвердив тезис, озвученный шеф-редактором польского офиса издание Politico Михалом Бронятовським.

"К сожалению, да. Вопрос отношения к Украине, украинцам, украинской истории используют как средство активизации правого радикального электората современной польской властью. Время от времени обостряется вопрос польско-украинских отношений. Они приносятся в жертву ради каких-то внутренних политических интересов той или иной политической партии в Польше", – отметил он.

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Назван зачинщик польско-украинского конфликта

Назван зачинщик польско-украинского конфликта

24 канал

Вятрович также пояснил, как украинская власть может с этим бороться.

"Продолжать отстаивать украинские национальные интересы. Я убежден, что именно таким путем мы можем наладить нормальные отношения со всеми нашими соседями. Односторонние уступки или Польше, или Венгрии, или другой из соседних стран приведут к тому, что претензии той или иной страны будут только расти и будет еще труднее их сдерживать", – сказал он.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ресторан в польской Гдыне попал в скандал из-за ксенофобского по отношению к гражданам Украины объявления о работе. Они написали, что ждут "ноль украинцев и им подобных".

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Тема
Украина - Польша
Персона
Владимир Вятрович
Место
Польша
Теги
Институт национальной памяти украинцы в Польше
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