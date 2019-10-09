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9 октября • обновлено в 18:27
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"Мы голосовали за другое!" Появилось новое видео огромного кортежа Зеленского

22.2т Читать материал на украинском

В сети появилось новое видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

Его опубликовали в сообществе "Баба і кіт" в Facebook. На кадрах видно, что в президентском кортеже действительно много автомобилей. Более того, они также сопровождаются большим количеством патрульных авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил автор ролика, для того, чтобы президентский кортеж беспрепятственно проехал, трассу даже перекрыли.

Кортеж Владимира Зеленского

Кортеж Владимира Зеленского

Скрин видео

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"Весь город в пробках, а они катаются! Вот тебе и Зеленский. Мы же голосовали за что-то другое!" - сказал автор.

Отметим, что в предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Напомним, в сеть уже выкладывали видео кортежа президента Зеленского во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

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Персона
Владимир Зеленский
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Комментарии
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49
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6
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55
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27
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semenovich semen
semenovich semen
«72,2% - кАзлы! Я вам ничего не должен!» (Президент Украины, сын профессора Вова ЗЕленский 2019 год)
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5
1
70rus xxx
70rus xxx
Наивные люди.Когда и кто предвыборные обещания выполнял?Невеста,это одно,жена совсем другое.
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7
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
На велосипеде он выглядел романтичней для 73-х %.Если,голосуя за Голобородька-президента-"велосипедиста" вы верили в чудо,то со своим богатым воображением представьте себе вместо кортежа какой-нибудь велопробег....А если мечтам нет предела,то Тур де франс,где-нибудь на житомирщине или полтавщине...Обещал??...Ну так извините,так надо было перед выборами..Не сдержал слово,ну и хрен с ним,он "Слуга народа",а не "хозяин слова"...."А-а-а" ?"Шо-о-о-о"??? "Я никому ничего не должен"!Вы этого не слышали???Слышали,но поняли как-то по-своему...Уже не согласны с внешней политикой Украины и невыполненными обещаниями Зе? Потерпите 5 лет,всё проходит и это тоже.Смотрите сериалы и мыльные оперы,но старайтесь не терять связь с реальностью,а то так и будете,то ли по скудоумию,то ли по наивности,верить в чудеса.Слава Украине!Слава уму!
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12
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Aleshin Aleksei, Никакие лозунги не помогут им поумнеть! Стадо! "Сделаем их вместе!", "Сделаем их еще раз!" - это единственное, на что они реагируют! Сделали!
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5
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