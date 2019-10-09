"Мы голосовали за другое!" Появилось новое видео огромного кортежа Зеленского

В сети появилось новое видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

Его опубликовали в сообществе "Баба і кіт" в Facebook. На кадрах видно, что в президентском кортеже действительно много автомобилей. Более того, они также сопровождаются большим количеством патрульных авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил автор ролика, для того, чтобы президентский кортеж беспрепятственно проехал, трассу даже перекрыли.

Кортеж Владимира Зеленского Скрин видео

"Весь город в пробках, а они катаются! Вот тебе и Зеленский. Мы же голосовали за что-то другое!" - сказал автор.

Отметим, что в предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Напомним, в сеть уже выкладывали видео кортежа президента Зеленского во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

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