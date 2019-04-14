Пятая годовщина АТО: как началась одна из самых кровавых войн в Европе

Пять лет назад в Украине официально началась Антитеррористическая операция – военный конфликт, который стал одним из самых кровавых в Европе. Жертвами войны на Донбассе стали более 10 тысяч человек, среди них и мирные жители, ранены около 30 тысяч человек. По разным данным, пропавшими без вести считаются от нескольких сотен до тысячи человек.

Ко дню годовщины АТО OBOZREVATEL решил вспомнить, как все начиналось, и что мы имеем спустя пять лет войны с РФ.

АТО. Начало

14 апреля 2014 года, спикер парламента Александр Турчинов подписал указ о проведении антитеррористической операции на Донбассе. "В соответствии со статьями 107 и 112 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО от 13 апреля "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины", - говорилось в тексте указа.

Такому решению предшествовал ряд событий, которые произошли в нескольких восточных областях Украины, когда поддерживаемые российскими кураторами митингующие стали захватывать административные и государственные здания в Харькове, Донецке и Луганске. В тоже время протестующие объявляют о создании так называемых "народных республик", на востоке Украины все чаще можно услышать призывы сепаратистов к российскому президенту Владимиру Путину присоединить "ХНР", "ДНР" и "ЛНР" к территории РФ по "крымскому сценарию".

Митинги в Донецке pauluskp.com

pauluskp.com

pauluskp.com

pauluskp.com

pauluskp.com

pauluskp.com

pauluskp.com

13 апреля боевики обстреляли бойцов антитеррористического подразделения СБУ, которые направлялись в Славянск. При столкновении погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко – он стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.

В тот же вечер Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собрался на совещание и принял решение, которое на следующий день ввел в действие Турчинов. Изначально зоной АТО провозгласили Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, но в сентябре последняя была вычеркнута из списка.

Самые горячие бои

Иловайск, август-сентябрь 2014 года

Бои за Иловайск, более известные как Иловайский котел, начались 6 августа. Несколько раз добровольческие батальоны пытались взять город штурмом и вытолкнуть пророссийских боевиков. В кровавых боях потери несли обе стороны, но украинские военные смогли занять часть города и мужественно отстаивать свои позиции.

Разрушения в Иловайске

Но ситуация изменилась в канун Дня Независимости, 24 августа, когда на помощь боевикам подоспели Вооруженные силы РФ и украинские военные оказались в окружении.

Спустя 5 дней российский президент Владимир Путин приказал боевикам открыть зеленый коридор, чтобы добровольческие батальоны смогли выйти из западни. Согласие было получено, украинские военный должны были выходить без оружия, но их обманули. Зеленый коридор оказался для наших ребят "дорогой смерти".

Официально во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, пропавших без вести - 158, ранены - 429, пленные - 128. Но участники этих ужасных событий утверждают, что потери были гораздо большими.

Битва в Иловайске стала самой многочисленной по жертвам за все время войны на Донбассе.

Расследование по Иловайской трагедии Генпрокуратура завершила аккурат к годовщине расстрела – 29 августа 2018 года, но главные виновные не наказаны, так как, по версии прокуратуры, ими являются представители российской власти.

Донецкий аэропорт. Май 2014 – январь 2015 гг.

Противостояние между украинскими добровольцами и боевиками "ДНР" за донецкий аэропорт начались в ночь на 26 мая, когда боевики попытались захватить аэропорт, но потерпели поражение, и с многочисленными жертвами отошли от объекта.

Три месяца на месте наблюдались постоянные небольшие перестрелки, но активизация серьезных обстрелов началась с сентября 2014 года, и продлилась вплоть до выхода украинских войск в январе 2015 года.

Донецкий аэропорт

В ходе обстрелов аэропорта со стороны оккупированной "ДНР", постоянно разрушалась инфраструктура аэропорта. В январе 2015-го украинские военные базировались на первом этаже, здание было практически разрушено. 19 января боевики взорвали перекрытия между этажами терминала. Ожесточенные бои продолжались весь день, а 20 января боевики полностью подрывает терминал, украинским военным пришлось срочно эвакуироваться.

По данным украинского независимого проекта "Книга памяти павших за Украину", которые были обнародованы в январе 2018 года, подтвержденные данные о потерях украинских военных за период обороны ДАП составляют 100 человек погибшими, еще около 440 было ранено. Много кто оказался в плену у боевиков "ДНР".

Украинских военные удерживали позиции в донецком аэропорту 242 дня, за что даже противник назвал из "киборгами". Эта битва стала самой долгой за всю войну на Донбассе.

Дебальцево. Январь-февраль 2015 года

Хоть бои за населенный пункт в Донецкой области начались еще с июля 2014 года, сама острая фаза припала именно на начало 2015 года.

Разрушения в Дебальцево

По данным Минобороны, во второй половине января 2015 года боевики бросили все свои силы на расширение территорий "республик". Активное наступление на окраине Дебальцево сепаратисты начали 25 января.

Почти месяц велись жесткие бои, но, к сожалению, силы были не равны. По данным Генштаба украинские военные противостояли около 19 тысяч боевикам и кадровым военным РФ, в то время, как наших было около 5 тысяч. Постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии практически не давали шансов украинским бойцам, и в итоге они попали в окружение.

18 февраля Киев дал приказ на выход из Дебальцево. Это противостояние стало последним, самым масштабным за историю войны на Донбассе.

За период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа, с июля 2014 года, погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий ВСУ.

Катастрофа MH17. Июль 2014 год.

Катастрофа малазийского Боинга над Донбассом унесла жизни 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Катастрофа Boeing MH17

Согласно докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе. Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в отчете, так и данные независимых расследований.

Минские соглашения

Первые Минские соглашения были заключены после Иловайской трагедии – 5 сентября 2014 года. Документ подписали представители России Михаил Зурабов, экс-президент Украины Леонид Кучма, со стороны ОБСЕ Хайди Тальявини, а также главари непризнанных "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Соглашение предусматривало прекращение огня, а затем проведение децентрализации власти в Украине, принятие специального закона о самоуправлении в отдельных районах Донбасса, мониторинг границы ОБСЕ, освобождение всех пленных, принятие закона об амнистии участникам событий на Донбассе и проведение местных выборов по украинским законам.

Подписанты минских соглашений

Впрочем, результатом первых Минских соглашений стало обострение военных действий в Донецком аэропорту и бои под Дебальцево.

12 февраля 2015 года после длительных ночных переговоров руководители Украины, России, Франции и Германии согласовали новые минские договоренности. Кроме уже известных подписантов, документ поддержали и главы Украины, России, Франции и Германии (нормандская четверка).

Минск-2 предусматривал прекращение огня с 15 февраля, постепенный отвод вооружений от линии разграничения, обмен пленными, начало политического диалога, проведение местных выборов по украинскому законодательству, амнистию участникам конфликта, предоставление особого порядка самоуправления в отдельных районах Донбасса и, после выборов и принятия конституционной реформы, получение Украиной контроля над всей границей.

Для выполнения соглашения создали специальную трехстороннюю группу, однако ни один из пунктов Минска-2 так и не выполнили, начиная с прекращения огня.

Завершение АТО

30 апреля 2018 года в Украине закончилась Антитеррористическая операция на Донбассе. На смену ей в стране началась Операция объединенных сил. Самая первая отличительная черта нового формата — это то, что руководство ВСУ перешло от СБУ к командующему Объединенных сил, которым назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Операция Объединенных сил, которая началась 30 апреля, отличается от антитеррористической операции тем, что это военная операция по стабилизации ситуации на Донбассе и его социального возрождения", – заявил он.

Сергей Наев

Переход на формат ООС позволил значительно улучшить координацию между подразделениями ВСУ, Нацгвардией, полицией, СБУ и ГПСУ, что усилило возможности украинской армии в противостоянии агрессору.

Первыми результатами за 100 дней существования ООС стало взятие под контроль 15 кв км. территории и 5 населенных пунктов в серой зоне.

Жертвы

По данным Организации Объединенных Наций, всего на Донбассе с 2014 года погибли от 12,8 до 13 тысяч человек, погрешность здесь обусловлена наличием без вести пропавших в списках. Из них 3,3 тысячи гражданских лиц, 4 тысячи бойцов ВСУ и 5,5 тысяч воюющих на стороне незаконных формирований "Л/ДНР".

За 2018 год погибло 133 украинских военных. С 2019 года погибло уже более 20 военнослужащих ВСУ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!