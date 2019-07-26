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"Путин совратил монахов!" Соколова высмеяла поездку президента России на Валаам

1.6т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла растиражированную кремлевскими СМИ новость о поездке президента России Владимира Путина в Валаамский монастырь.

Она постебалась над пафосным освещением того, как глава страны-агрессора фотографировался с монахами, в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Православный мир взбудоражен – Владимир Путин совратил монахов в Валаамском монастыре. Ай-ай-ай, Владимир Владимирович, довели иноков до грехопадения: фото с Путиным – не сотвори себе кумира, не возгордись, не прелюбодействуй. Им до сатанинского фулхауса осталось сделать водник на святой воде и прикурить от свечки", – смеется она.

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Кроме того, Соколова намекнула россиянам, что с помощью таких сюжетов их пытаются научить воспринимать своего лидера как божество.

"Ничего такого, если бы это не показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Показали, что даже монахи блаженствуют и ликуют при виде Путина. Не думали ли вы, что до вас хотят что-то донести? Поклонская, выноси всех святых – новых подвезли!" – шутит телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова с сарказмом охарактеризовала РПЦ, которая готова оправдывать любые преступления и жестокость, если того требует властная пропаганда. В ее сюжете отметили, что девизом структуры должны стать слова "Купи свечи, а то сдохнешь".

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Путин
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Не то, что порошенко со своей сектой, весь мир смеется над ничего не значащим термосом
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