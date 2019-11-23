Главная Новости
23 ноября • обновлено в 23:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Путин продолжает дело Сталина!" Порошенко выступил с сильной речью из Канады

1.6т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам в городе Галифаксе в Канаде.

Как отметил сам Порошенко в Facebook, там в эти дни проходит Международный форум безопасности. Цель украинцев делегации на нем – держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии.

"Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник наша делегация почтит память жертв Голодомора вместе с украинской диаспорой", – отметил пятый президент.

Новости
"Украина помнит": Порошенко напомнил о миллионных жертвах сталинского геноцида против Украины

Петр Порошенко выступил в Канаде

Петр Порошенко выступил в Канаде

Скрин видео

По его словам, сталинский режим пытался уничтожить поколения украинцев, и теперь Россия пытается продолжить дело Сталина, с целью уничтожить Украину как государство и всю нацию.

"Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри – Украина объединится и возродится", – подчеркнул Порошенко.

Также в своей речи лидер "ЕС" призвал украинцев по всему миру в этот день зажечь свечу и помолиться за каждого, кто невинно погиб во время Голодомора-Геноцида украинского народа.

"Путин продолжает дело Сталина!" Порошенко выступил с сильной речью из Канады

Скрин видео

"Путин продолжает дело Сталина!" Порошенко выступил с сильной речью из Канады

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы мощным обращением.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Голодомор в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Голодомор в Украине
Персоны
Петр Порошенко Иосиф Сталин Владимир Путин
Место
Канада
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
3
Смешно
8
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Грузины хотели уничтожить украинцев. Так?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Всё правильно! У ботоксного пуйла на лабутенах ничего не получится!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и рожа у хряка на фото, как будто гoвно увидел. Может, перед ним зеркало держали? И нос синий, опять нажрался в честь xoxломора.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги