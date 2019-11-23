"Путин продолжает дело Сталина!" Порошенко выступил с сильной речью из Канады

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам в городе Галифаксе в Канаде.

Как отметил сам Порошенко в Facebook, там в эти дни проходит Международный форум безопасности. Цель украинцев делегации на нем – держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии.

"Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа. И один из первых памятников в мире, посвященный Голодомору, установлен именно в Канаде, в городе Эдмонтон. Там в понедельник наша делегация почтит память жертв Голодомора вместе с украинской диаспорой", – отметил пятый президент.

Петр Порошенко выступил в Канаде Скрин видео

По его словам, сталинский режим пытался уничтожить поколения украинцев, и теперь Россия пытается продолжить дело Сталина, с целью уничтожить Украину как государство и всю нацию.

"Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри – Украина объединится и возродится", – подчеркнул Порошенко.

Также в своей речи лидер "ЕС" призвал украинцев по всему миру в этот день зажечь свечу и помолиться за каждого, кто невинно погиб во время Голодомора-Геноцида украинского народа.

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Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы мощным обращением.

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