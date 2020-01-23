"Путин не победит": Сенцов выступил с мощной речью в Давосе. Видео

В Давосе (Швейцария) выступил украинский режиссер Олег Сенцов, который рассказал, что наша страна преодолевает много проблем, но стремится стать частью Евросоюза.

Видео выступления транслировали с Facebook-страницы премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Наша страна Украина сейчас тоже несовершенна. Мы имеем большие проблемы постсоветского государства. Об этом говорил господин премьер (Алексей Гончарук) – это коррупция на всех уровнях, это старое госуправление, это бедный народ", – начал он свое выступление.

Сенцов в Давосе Скриншот

Режиссер отметил, что Украина уже давно сделала выбор о вступлении в ЕС, чтобы жить по европейским принципам и на европейском уровне. Сенцов подчеркнул, что на последних президентских выборах наша страна показала свою демократичность.

"(Выбор) Сделан шесть лет назад, и с этого пути мы никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены. У нас независимые демократические выборы. И последняя смена власти это продемонстрировала всему миру. Шесть лет мы боремся с нашим врагом Путиным, с российской агрессией – это всем известно. Но за шесть лет мы не сдались, он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, мы сделаем и другое – мы сделаем реформы, мы станем той страной, которой хотим быть. Слава Украине!" – подытожил Сенцов.

Отметим, что выступление сопровождалось аплодисментами из зала.

Смотреть видео с 34:40

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в Давосе президент Владимир Зеленский выступил с речью и провел ряд важных встреч с зарубежными партнерами.

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