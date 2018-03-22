"Простите меня": террорист пояснил, почему приехал из Москвы воевать за "ДНР"

На Донбассе украинские военнослужащие задержали террориста российско-оккупационных войск.

Толкующего Романа Викторовича поймали на первой линии обороны. Он является уроженцем Енакиево Донецкой области 1979 года рождения. Террорист не имел каких-либо политических предпочтений, сообщает Военное телевидение Украины.

За оружие оператор-наводчик взялся осенью 2014-го в попытке заработать денег, когда приехал из Москвы из-за отсутствия работы.

На видео террорист рассказал, почему пошел воевать за т.н. "ДНР" против украинских бойцов.

"Я приехал из Москвы, а так на заводе работал. Из Москвы приехал в 2014 году. Все закрылось тогда, не можно было заработать денег… Я не думал, что оно все так надолго затянется. Та уже надоело, конечно. Хочется просто работать. Конечно, многие уже не хотят этим заниматься. Это явный факт. Слаживайте оружие. Хорош воевать. Сколько смертей… Все ж люди: есть хорошие, есть и плохие. Простите меня", – признался террорист.

Как сообщал "Обозреватель", террористы т.н."ДНР" посадили украинского журналиста в "концлагерь".