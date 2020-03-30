Прилетевшим с Бали украинцам пошли на уступки с обсервацией

Пассажиры, прилетевшие 30 марта в Киев с Бали, смогут пройти обсервацию в своих родных областях. Сейчас они формируют списки на трансфер.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с туристами в отеле "Козацький". Он сказал, что уже договорился с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером, чтобы около 30 человек отправились проходить обсервацию на своей малой родине.
"Харьковчан можем довезти, я уже говорил с губернатором – их там разместят в гостинице. Предварительно, бесплатно. По питанию и логистике тоже организуем", – заявил он.
Владислав Криклий
Касательно других областей Криклий тоже согласился проговорить такие варианты с главами ОГА. Правда, он отметил, что это будет сделать сложнее, если туристов из этой области, например, двое или трое.
В Telegram-чатах пошли призывы объединяться по регионам. Например, сделать одну обсервацию для жителей Николаева, Одессы, Херсона и Винницы – и вместе выбрать, в каком именно городе они разместятся. То же самое и с западной Украиной: там предлагают пройти карантин во Львове.
Как писал OBOZREVATEL:
В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Большинство же прилетевших отказались от принудительного карантина.
Как рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок, им угрожали уголовной ответственностью.
Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
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