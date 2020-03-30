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30 марта • обновлено в 18:16
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Прилетевшим с Бали украинцам пошли на уступки с обсервацией

1.3т
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Пассажиры, прилетевшие 30 марта в Киев с Бали, смогут пройти обсервацию в своих родных областях. Сейчас они формируют списки на трансфер.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с туристами в отеле "Козацький". Он сказал, что уже договорился с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером, чтобы около 30 человек отправились проходить обсервацию на своей малой родине.

"Харьковчан можем довезти, я уже говорил с губернатором – их там разместят в гостинице. Предварительно, бесплатно. По питанию и логистике тоже организуем", – заявил он.

Владислав Криклий

Владислав Криклий

Касательно других областей Криклий тоже согласился проговорить такие варианты с главами ОГА. Правда, он отметил, что это будет сделать сложнее, если туристов из этой области, например, двое или трое.

В Telegram-чатах пошли призывы объединяться по регионам. Например, сделать одну обсервацию для жителей Николаева, Одессы, Херсона и Винницы – и вместе выбрать, в каком именно городе они разместятся. То же самое и с западной Украиной: там предлагают пройти карантин во Львове.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обозовцы,так сбежал путин ,о чем вы писали или нет.вы выс еры не печатайте
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