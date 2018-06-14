При чем футбол? Сеть растрогало фото семьи летчика сбитого Ил-76

Социальные сети растрогало фото семьи погибшего во время катастрофы сбитого террористами Ил-76 на Донбассе в 2014 году летчика Константина Могилко.

Так, на опубликованном в Facebook Дмитрием Муравским снимке изображены жена и двое детей летчика, а вместо него между супругой и дочерью висит его пальто.

"Вы спросите к чему футбол? Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибли 5 членов экипажа. Командовал убийцей - кадровый сотрудник ФСБ России. Просматривая в телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его отец не успел привить любовь к футболу. Он не будет смотреть с вами этот чемпионат!" - написал автор поста.

Под фото буквально за несколько минут появилось более тысячи реакций и репостов пользователей сети.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих (40 десантников 25-й аэромобильной бригады и 9 членов экипажа).