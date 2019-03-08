Традиция объявлять 8 марта выходным днем существует исключительно в странах, где процветал обычай неделю не мыться, но при этом гордо вонять в общественном транспорте с высоко поднятой головой и верой в светлое будущее.

Беспрекословный факт: 8 марта стал выходным днем только в странах-задницах и провозглашался выходным этот день исключительно диктаторскими режимами. Выходное проклятие отдыхать всем поголовно 8 марта накрыло СССР и постсоветское пространство, страны Африки, Кубу и Северную Корею. И только в Китае в женский день выходной принадлежит только женщинам.

Чтобы молодое поколение знало, а старшее – вспомнило, хочу напомнить, для чего 8 марта вообще стало государственным праздником в СССР в 1975 году. Это – специальный день, который компенсировал советским женщинам отсутствие памперсов для их детей. Весь мир пользовался памперсами с начала 1960-х годов. А в СССР и других недоразвитых странах за то, что мамам и папам страна добавила один выходной в году, их дети провели все свое младенчество в мокрых и холодных марлевых компрессах из мочи и фекалий в средневековых пеленках. В 1961 году запустили два символических объекта земной цивилизации: памперсы в продажу и Гагарина в космос. Советские дети и их родители получили первого космонавта, а позже – даже и выходной день. И заплатили за это тридцатью годами без памперсов. Можете представить, как ржал весь мир?!!!

8 марта стало мировым флагманом в борьбе с женской гигиеной. Потому что, начиная с 1950-х, весь цивилизованный мир, который не имеет выходного в этот день, давал женщинам возможность пользоваться тампонами и гигиеническими прокладками разной степени впитываемости. Советские же, кубинские, корейские и африканские женщины вместо тампонов и прокладок заворачивали в марлечку 8 марта пополам с ваткой... Очень символично, что советские женщины и девушки регулярно посылали идеологию именно в то место, где ей и место. Тампакс начал свой светлый и сухой для женских трусиков всего мира путь в 1933 году. Вместо него советским женщинам воткнули один дополнительный выходной день в году и тошнотворный запах мимозы. В СССР Международный женский день шел в комплекте с невозможностью купить НИ-ЧЕ-ГО. Ни нормальной одежды, ни сносной косметики. Советская обувь для женщин – это эстетический позор пополам с пыточным приспособлением средневековой инквизиции. Лично от себя добавлю: была бы у меня машина времени – я бы дорого заплатил за возможность вернуться в 80-е годы прошлого столетия и лично расстрелять советских стоматологов.

Короче, страна СССР в принципе была страной, где Гагариным можно было гордиться, но ни Гагариным, ни чем другим невозможно было цивилизованно даже подтереться.

Идеология оказалась неважным заменителем абсорбентам для месячных. Марксизм никогда не способен впитывать - а только отталкивать.

Исторический факт: там, где женщины были полностью обеспечены гигиеническими прокладками, а их дети – дайперсами (мы привыкли их называть памперсами), о существовании 8 марта население даже не догадывалось.

Многочисленные идиоты на различных телеканалах нашей страны тошнят с умным видом, что 8 марта – это официальный праздник, который отмечается ООН. И это – святая правда! Вот только эти безграмотные пустобрехи никогда в глаза не видели перечень праздников, которые предлагается отмечать Организацией Объединенных Наций. Если их все праздновать – работать будет некогда (их каждый день – по несколько штук). Рядом с 8 марта стоит не только День философии и День поэзии. Там есть День тропиков. Международный день борьбы с бешенством и День зернобобовых. Даже День астероида. Кроме Дня русского языка есть также День тунца. День мигрирующих птиц. И не только для Ющенко, оказывается, существует Международный день пчел.

15 октября, если уж вы записали себя в суфражистки или в их симпатиков, вы обязаны праздновать Международный день СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН. Ляшко обязан в этот день, как минимум, облизать сельскую женщину на трибуне Верховной Рады. А может даже и кусочек съесть.

Я думаю, он будет обязан даже вспомнить о светлом празднике, который ООН предлагает нам отмечать 23 мая – Международный день ПО ИСКОРЕНЕНИЮ АКУШЕРСКИХ СВИЩЕЙ. И я не шучу! Это правда. И да святой Гугл вам в помощь.

Но самый романтический праздник мира, который затыкает за пояс День Святого Валентина, ООН назначила на 6 февраля. Этот красный день календаря они обозначили как Международный день по борьбе с насильным обрезанием клиторов у девушек в Африке (Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах). Людьми без чести и совести можно смело назвать тех, кто празднует 8 марта и плюет на Международный день по искоренению акушерских свищей и эмоционально холоден к животрепещущей проблеме насильного отрезания девичьих клиторов на африканском континенте. Вы еще не празднуете Международный день разминирования? Позор вам, бесчувственные борцы с традициями и рекомендациями ООН!

И если вы не знаете, что бы такого пожелать своему врагу на новый год - пожелайте ему, чтобы в следующем году он отпраздновал все праздники из списка ООН.

Миллиарды людей игнорируют дарованную нам Организацией Объединенных Наций возможность отпраздновать Международный день туалета. И только Сережа Лещенко сумел объединить покупкой своей квартиры два праздника в один: Международный день борьбы с коррупцией и Международный день туалета – именно так можно назвать расписку, которую он взял у Притулы, что она бессрочно одолжила ему мешок денег без процентов.

История этого праздника началась с борьбы американских суфражисток за свои права. И в первую очередь, за право голосовать. Я подолгу жил в Америке, Германии и других странах. Там даже не догадываются ни о существовании 8 марта, ни о Дне борьбы с обрезанием клиторов. Людям в голову не приходит, что есть такие праздники! И только в тех местах, где успешно прошло жизнезамещение на идеологический маразм, женщин не оскорбляет празднование 8 марта.

Как нам побороть этот Международный день идиотизма? Исключительно усилиями мужчин. Моя жена давно игнорирует 8 марта. Возможно потому, что я периодически демонстрирую ей альтернативу. Очень советую вам повезти жену на день рождения в автомобильный салон и купить ей новенький рестайлинговый "Ленд Крузер". Поверьте, этот прекрасный способ выжигает каленым Tiffany воспоминания о советском детстве и мимозе на 8 марта. Поверьте, Pandora и Desigual - тоже работающий вариант.

Мужики, кто как не мы должны взять на себя эту благородную миссию! Женщины празднуют 8 марта только от плохой жизни.

И самое главное: право женщины быть равной – беспрекословно. Но никто не смеет отобрать у нее священное право РАВНОЙ НЕ БЫТЬ, если она не хочет. Это ее святейшее право – не ходить на работу, отдыхать на курортах и в СПА-салонах, баловать и воспитывать детей, красиво одеваться и хорошо выглядеть. Никогда в жизни не думать о том, где взять деньги. И искренне любить человека, который ей все это обеспечивает. А если вы хотите покуситься на это светлейшее из всех ее прав – убивший вас за это тяжелейшее преступление да будет оправдан!

P.S.: И что лично меня раздражает просто до бешенства – почему до сих пор в список международных дней ООН не включили Международный день по борьбе с волосами в тарелке с супом. Не знаю, как вам, а волосы в первом блюде я видел в своей жизни неоднократно. А акушерский свищ не видел никогда. Ни в супе, ни за его пределами.

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