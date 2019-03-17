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Потеплеет до +22: синоптик сообщила о "сказочной" погоде в Украине

3.3тЧитать материал на украинском

В Украине ожидается существенное потепление в понедельник, 18 марта. Местами температура воздуха прогреется до 20 градусов.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, такая погода продержится в Украине недолго, до вторника, 19 марта. Затем в страну вернутся дожди и снизится температура.

"В Винницкой области, в Черновицкой области и там, где сильнее разогреется воздух солнцем, ожидается +17 +22 градуса. На востоке тепло будет скромнее, +7 +11 градусов. Львовщина набросит курточки, 6-10 градусов тепла. И как раз в это время будут холодными территории, которые омываются еще холодными морями", — рассказала Диденко.

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По ее словам, в понедельник осадки вероятны лишь на крайнем западе страны, а в центре и на севере возможен порывистый ветер. В Киеве прогнозируют около 18 градусов тепла.

Потеплеет до +22: синоптик сообщила о "сказочной" погоде в Украине
Потеплеет до +22: синоптик сообщила о "сказочной" погоде в Украине

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украину накрыл погодный армагеддон, в результате которого пострадало много людей, некоторые погибли.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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