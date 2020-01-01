Ударит -27 мороза! Синоптики удивили прогнозом погоды на январь в Украине

Уже в январе в Украине может установится настоящая зимняя погода – похолодать до 20 градусов мороза.

По крайней мере, об этом свидетельствует прогноз синоптиков на сайте Gismeteo. Судя по данным ресурса, первая декада января будет довольно теплой – днем температура будет колебаться на уровне нуля, возможен лишь небольшой мороз.

Уже 16 числа ударит первый сильный "минус" (-6...-11 градусов). После двух дней относительного потепления 19 и 20 января (от -1...-3 до -5...-8) холод будет усиливаться.

Новости Синоптики дали точный прогноз погоды в Украине до конца новогодней недели

Иллюстрация. Мороз Спутник

Так, 23-24 января прогнозируется температура на уровне -20...-27 градусов. В конце первого месяца 2020 года морозы будут уже не такими сильными.

Прогноз от Gismeteo Скриншот

Отметим, что другие погодные ресурсы дают не такие категоричные прогнозы на месяц.

По данным сайта Meteoprog, среднемесячные показатели температуры превысят многолетние значения на два градуса. Осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега.

Прогноз погоды от Meteoprog (на две недели) Скриншот

Meteo.ua также показывает более теплую погоду в Киеве на месяц:

Прогноз от Meteo.ua Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появился точный прогноз погоды в Украине на Сочельник и Рождество.

Также украинская синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на четверг, 2 января.

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