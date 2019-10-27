Накроет дождь и резкое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В понедельник, 28 августа, в Украину придет существенное похолодание. Наиболее холодную погоду прогнозируют в западных регионах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Как уточнила она, холодный фронт придет с северо-запада.

На Ривненщине, Волыни и Львовщине, согласно ее прогнозу, температура воздуха днем снизится до +10..+12 градусов.

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На остальной территории в течение дня ожидается +13..+18 градусов, на юге и в центре – местами до 20 градусов тепла.

"Если пакостный туман не прикроет облаками солнце аж до послеобеда. Туманы, кстати, также весьма вероятны, особенно ночные и утренние", – отметила Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Кроме того, преимущественно на западе, а вечером 28 августа и на севере, ожидаются осадки. В остальных областях страны будет сухая погода.

В Киеве в понедельник прогнозируют влажную погоду. Ожидается туман, а вечером и небольшой дождь.

"Температура воздуха в столице днем ​​еще будет комфортной, до +13..+14 градусов. Во вторник +8..+10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных +4..+6 градусов", – подытожила синоптик в своем посте.

Более детально о погоде в начале новой недели читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха еще продержится выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь.

По некоторым прогнозам, ближайшая зима в Украине станет самой холодной за последние сто лет. Украину, как и другие европейские страны, зимой могут накрыть антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами.

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