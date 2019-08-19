Погода в Полтаве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Полтаве с 19 по 25 августа будет жаркой и безоблачной. Лето вернется в город на всю неделю и температура воздуха, по прогнозам синоптиков, днем не будет опускаться ниже 27 градусов.
Самым жарким днем для Полтавы станет пятница – температура поднимется до 31 градуса выше ноля. Однако ночи могут быть прохладными – от 16 до 20 градусов.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Полтаве с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Полтаве
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Полтаве
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Полтаве
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Полтаве
meteo.ua
Прогноз погоды в Полтаве
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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