Погода в Полтаве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Полтаве с 19 по 25 августа будет жаркой и безоблачной. Лето вернется в город на всю неделю и температура воздуха, по прогнозам синоптиков, днем не будет опускаться ниже 27 градусов.

Самым жарким днем для Полтавы станет пятница – температура поднимется до 31 градуса выше ноля. Однако ночи могут быть прохладными – от 16 до 20 градусов.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Полтаве с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Полтаве sinoptik.ua

Прогноз погоды в Полтаве gismeteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве meteoprog.ua

Прогноз погоды в Полтаве meteo.ua

Прогноз погоды в Полтаве accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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