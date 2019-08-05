Погодный апокалипсис в Одессе: озвучен прогноз

В период до 11 августа погода в Одессе и в Причерноморье будет по-настоящему летней.

Циклон, который вызвал заметное похолодание на территории Украины в последние дни, затухает и уходит. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Одесса, пляж Та-Одесса

По его словам, "эта неделя будет более-менее спокойной, никаких погодных катаклизмов не ожидается". Температура воздуха в Причерноморье днем будет составлять 25-30 градусов, "выше 30 к концу недели".

Что касается осадков, то, по прогнозам синоптика, они будут несущественными. "Возможны отдельные грозовые дожди", – сообщил Мурмыло.

Синоптик также подчеркнул: в ночные часы температура не будет понижать ниже 16 градусов, поскольку "до осени еще далеко".

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в понедельник, 5 августа, в Киеве ожидается резкое похолодание до +10 градусов, однако такая погода будет только до обеда.

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