Погода в Николаеве: прогноз на 12-18 августа

Погода в Николаеве с 12 по 18 августа будет жаркой, но солнце все время будет скрываться за тучами. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 22 до 30 градусов тепла.

Единственным сухим и безоблачным днем для Николаева будет пятница, 16 августа. В остальные дни синоптики ожидают грозы и дожди.

12 августа – прогноз погоды от ObozTV

Новости Рабочий визит Зеленского в Николаев

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Николаеве Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Николаеве Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Николаеве Meteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!