Погода в Николаеве: прогноз на 12-18 августа

Погода в Николаеве с 12 по 18 августа будет жаркой, но солнце все время будет скрываться за тучами. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 22 до 30 градусов тепла.
Единственным сухим и безоблачным днем для Николаева будет пятница, 16 августа. В остальные дни синоптики ожидают грозы и дожди.
12 августа – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Николаеве
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Meteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".
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