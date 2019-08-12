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Погода в Николаеве: прогноз на 12-18 августа

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Погода в Николаеве с 12 по 18 августа будет жаркой, но солнце все время будет скрываться за тучами. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от 22 до 30 градусов тепла.

Единственным сухим и безоблачным днем для Николаева будет пятница, 16 августа. В остальные дни синоптики ожидают грозы и дожди.

12 августа – прогноз погоды от ObozTV

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Рабочий визит Зеленского в Николаев

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Meteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве

Прогноз погоды в Николаеве

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Николаев
Тег
погода
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